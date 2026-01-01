Cine en casa y 4K; la Smart TV Samsung Crystal de 50" está en menos de 9 mil pesos en Liverpool

Arrancar 2026 con pantalla nueva puede costar menos de lo esperado. Liverpool lanzó una oferta de Año Nuevo que llega justo antes del Día de Reyes: una Smart TV Samsung Crystal UHD de 50 pulgadas 4K con un precio de ocho mil 499.35 pesos, cuando su costo regular supera los 12 mil pesos.

La promoción forma parte de la Gran Barata y se perfila como una opción atractiva para quienes buscan un regalo útil, duradero y con facilidades de pago, ya sea para consentir a la familia el 6 de enero o para cumplir el propósito de renovar la sala desde el primer mes del año.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Descuentos y meses sin intereses en Liverpool

Además del precio rebajado, Liverpool ofrece descuentos adicionales y meses sin intereses al pagar con su tarjeta departamental. Las opciones disponibles son:



25% de descuento a 3, 6 o 9 meses sin intereses , desde 1,011.83 pesos al mes

, desde 1,011.83 pesos al mes 20% de descuento a 13 meses sin intereses

15% de descuento a 6 meses sin intereses

Las mensualidades se calculan sobre el precio final con descuento, lo que permite planear el gasto sin afectar el presupuesto de inicio de año, uno de los más ajustados tras las fiestas decembrinas.

¿Se puede pagar sin tarjeta Liverpool?

Liverpool permite la compra con otras tarjetas bancarias hasta a 6 meses sin intereses. También se puede pagar en efectivo en tiendas como Seven Eleven, Extra, Farmacias Guadalajara y Farmacias del Ahorro.

A estas opciones se suman PayPal y SPEI , facilitando el pago para quienes prefieren hacerlo en línea o sin tarjeta de crédito.

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

¿Qué incluye la Smart TV Samsung en oferta?

El modelo cuenta con una pantalla de 50 pulgadas, resolución 4K Crystal UHD y sistema Smart TV, lo que permite acceder a plataformas de streaming, aplicaciones y contenidos en alta definición.

Por su tamaño, es ideal para salas medianas y se adapta tanto a hogares familiares como a departamentos, convirtiéndose en una alternativa funcional para ver series, películas, deportes o incluso para conectar consolas de videojuegos.

Un regalo útil para Reyes y para todo el año

Con el Día de Reyes a la vuelta de la esquina, esta Smart TV de ocho mil 499 pesos se coloca como un regalo práctico que no se queda guardado. Es una opción para empezar 2026 con tecnología nueva en casa y aprovechar las ofertas de Año Nuevo sin desbalancear las finanzas.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.