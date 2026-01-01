inklusion.png Sitio accesible
Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México tras celebraciones de Año Nuevo

Alertas naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas

Protección Civil activó Alerta Naranja en Tlalpan y Amarilla en seis alcaldías por bajas temperaturas y heladas durante la madrugada del 1 de enero.

Ciudad

Por:  Ximena Ochoa

Se activó Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan.

  • Se prevén temperaturas de 1 a 3 °C y heladas entre las 00:00 y 08:00 horas del 1 de enero de 2026.
  • Autoridades recomiendan proteger a población vulnerable, usar calentadores con ventilación y mantener vacunas al día.
  • También se activó Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
  • En estas alcaldías se esperan temperaturas de 4 a 6 °C, con recomendaciones de abrigo y cuidado de animales.

