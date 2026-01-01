Alertas naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas
Protección Civil activó Alerta Naranja en Tlalpan y Amarilla en seis alcaldías por bajas temperaturas y heladas durante la madrugada del 1 de enero.
Se activó Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan.
- Se prevén temperaturas de 1 a 3 °C y heladas entre las 00:00 y 08:00 horas del 1 de enero de 2026.
- Autoridades recomiendan proteger a población vulnerable, usar calentadores con ventilación y mantener vacunas al día.
- También se activó Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
- En estas alcaldías se esperan temperaturas de 4 a 6 °C, con recomendaciones de abrigo y cuidado de animales.
