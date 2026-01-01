Alertas naranja y amarilla en CDMX por bajas temperaturas

Se activó Alerta Naranja por bajas temperaturas en la alcaldía Tlalpan.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.



Se prevén temperaturas de 1 a 3 °C y heladas entre las 00:00 y 08:00 horas del 1 de enero de 2026.

y heladas entre las 00:00 y 08:00 horas del 1 de enero de 2026. Autoridades recomiendan proteger a población vulnerable , usar calentadores con ventilación y mantener vacunas al día.

, usar calentadores con ventilación y mantener vacunas al día. También se activó Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco. En estas alcaldías se esperan temperaturas de 4 a 6 °C, con recomendaciones de abrigo y cuidado de animales.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.