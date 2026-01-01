Fuerte incendio en Iztapalapa; 15 vehículos terminaron calcinados en pleno inicio de Año Nuevo

El primer día de 2026 inició con una intensa movilización de los servicios de emergencia en la Ciudad de México (CDMX), luego de que se registrara un fuerte incendio al interior de un depósito vehicular ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este jueves 1 de enero, mientras gran parte de la capital aún celebraba la llegada del Año Nuevo .

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX confirmó el hecho a través de un comunicado oficial, en el que detalló que el incendio tuvo lugar en la colonia Fuerte de Loreto, una zona con alta densidad habitacional y actividad vehicular.

En José Águilar Barraza y Eje 5 Sur, col. Fuerte de Loreto, @Alc_Iztapalapa, se registró el incendio de al menos 27 automóviles, al interior de un depósito vehícular a cielo abierto. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego y laboraron en el enfrentamiento y remoción de escombros;… pic.twitter.com/09zvA7NAil — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 1, 2026

Bomberos controlan el fuego y descartan víctimas

De acuerdo con la información proporcionada por los cuerpos de emergencia, las llamas se originaron dentro de un depósito de vehículos, lo que obligó a una rápida intervención para evitar que el fuego se propagara a predios colindantes.

Tras varias horas de labores, los bomberos lograron sofocar el incendio en su totalidad, de acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

El saldo preliminar fue de al menos 15 vehículos completamente calcinados. A pesar de la magnitud del siniestro y la intensidad del fuego, las autoridades descartaron personas lesionadas, lo que evitó que el incidente pasara a mayores consecuencias humanas.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas oficiales del incendio, aunque no se descarta que pudiera estar relacionado con fallas eléctricas o materiales inflamables almacenados en el lugar, una hipótesis que será analizada por las autoridades correspondientes.

Otros incendios durante las celebraciones de Año Nuevo

El incendio en Iztapalapa no fue el único registrado durante las primeras horas de 2026. El Heroico Cuerpo de Bomberos informó que atendió diversos siniestros en distintas alcaldías de la capital, una situación recurrente durante fechas festivas.

En la misma alcaldía Iztapalapa , un departamento ubicado en la colonia Apatlaco se incendió y resultó con daños totales. Afortunadamente, tampoco se reportaron personas heridas.

En Coyoacán, específicamente en la colonia San Francisco Culhuacán, los bomberos sofocaron el incendio de un árbol de aproximadamente 14 metros de altura, mientras que en Xochimilco, en la colonia San Andrés Acayucan, se quemaron dos cuartos de mampostería utilizados como bodega para madera y diversos objetos.

Por último, en la alcaldía Miguel Hidalgo, un incendio afectó un departamento en la colonia San Diego Ocoyoacac, sin que se reportaran víctimas.

Llamado a la prevención

Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a la población para extremar precauciones durante celebraciones y evitar el uso indebido de pirotecnia, sobrecargas eléctricas o almacenamiento de materiales inflamables, con el fin de prevenir emergencias similares en los primeros días del año.

