Se activa Fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México
CAMe activó Fase 1 de contingencia por PM2.5 en el sureste del Valle de México tras altos niveles por pirotecnia y mala dispersión del aire.
Se registró una concentración de 107.3 µg/m³ de PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa.
- El aumento de contaminación se debió principalmente al uso de pirotecnia y quema de materiales durante la madrugada.
- Las condiciones meteorológicas, como inversión térmica, bajas temperaturas y viento débil, impidieron la dispersión de contaminantes.
- La CAMe activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.
- Se aplican restricciones a industrias, construcción, servicios y recomendaciones a la población para proteger la salud y reducir emisiones.
