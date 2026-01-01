Se activa Fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México

Se registró una concentración de 107.3 µg/m³ de PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa.

El aumento de contaminación se debió principalmente al uso de pirotecnia y quema de materiales durante la madrugada.

durante la madrugada. Las condiciones meteorológicas, como inversión térmica , bajas temperaturas y viento débil , impidieron la dispersión de contaminantes.

, y , impidieron la dispersión de contaminantes. La CAMe activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.

por PM2.5 en la zona sureste del Valle de México. Se aplican restricciones a industrias, construcción, servicios y recomendaciones a la población para proteger la salud y reducir emisiones.

