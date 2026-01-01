inklusion.png Sitio accesible
Activan fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México tras celebraciones de Año Nuevo

Se activa Fase 1 de contingencia ambiental en el sureste del Valle de México

CAMe activó Fase 1 de contingencia por PM2.5 en el sureste del Valle de México tras altos niveles por pirotecnia y mala dispersión del aire.

Por:  Ximena Ochoa

Se registró una concentración de 107.3 µg/m³ de PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa.

  • El aumento de contaminación se debió principalmente al uso de pirotecnia y quema de materiales durante la madrugada.
  • Las condiciones meteorológicas, como inversión térmica, bajas temperaturas y viento débil, impidieron la dispersión de contaminantes.
  • La CAMe activó la Fase 1 de contingencia ambiental regional por PM2.5 en la zona sureste del Valle de México.
  • Se aplican restricciones a industrias, construcción, servicios y recomendaciones a la población para proteger la salud y reducir emisiones.

