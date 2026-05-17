Confirmado en Aguascalientes: proponen iniciativa que impactaría en este grupo de mujeres del estado

El Congreso de Aguascalientes recibió una propuesta que permitiría a los municipios impulsar apoyos para mujeres emprendedoras mediante esquemas de financiamiento, capacitación y acompañamiento técnico para proyectos productivos.

La iniciativa fue presentada por la diputada Beatriz Montoya y plantea modificar la Ley Municipal del Estado para que los ayuntamientos puedan desarrollar mecanismos enfocados en fortalecer la participación económica de mujeres en distintas regiones de la entidad.

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¿Qué contempla la iniciativa para mujeres emprendedoras?

La propuesta busca adicionar el artículo 11 Quater a la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes con el fin de permitir que los municipios promuevan financiamiento para proyectos productivos encabezados por mujeres.

Además del acceso a recursos, el planteamiento incluye apoyo técnico y capacitación para el fortalecimiento de negocios y emprendimientos, en coordinación con instituciones públicas, empresas y organizaciones civiles.

De acuerdo con lo expuesto durante la sesión legislativa, la iniciativa también pone énfasis en generar condiciones de inclusión económica con enfoque de equidad y no discriminación.

Se fortalecerá el sector del emprendimiento en Aguscalientes. También se buscará crear alianzas con empresas. (Getty Images)

¿La propuesta ya fue aprobada en el Congreso?

El dictamen relacionado con esta reforma fue aprobado con 24 votos durante la décima sesión ordinaria de la LXVI Legislatura del Congreso de Aguascalientes.

Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso, el siguiente paso será su entrada en vigor una vez que sea publicada oficialmente en el Periódico Oficial del Estado.

Después de ello, los ayuntamientos podrán comenzar a desarrollar programas, mecanismos de financiamiento y esquemas de capacitación dirigidos a mujeres emprendedoras, además de establecer posibles acuerdos de colaboración con instituciones públicas, empresas y organizaciones civiles para poner en marcha este tipo de apoyos.

¿Qué otros temas se discutieron en la sesión?

Durante la jornada legislativa también se aprobaron reformas relacionadas con seguridad pública, igualdad salarial, educación, deporte y derechos de la niñez.

Entre los temas avalados destacó una modificación promovida por la diputada Arlette Muñoz para establecer medidas orientadas a reducir la brecha salarial de género dentro del servicio público estatal.

Asimismo, legisladores aprobaron cambios a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública con el objetivo de fortalecer capacidades institucionales relacionadas con prevención del delito, manejo de información y coordinación policial.

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