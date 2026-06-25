Últimos días en Puebla para las placas 9 y 0: se acaba el plazo verificar y el reloj corre

Los conductores con auto en Puebla que aún no completan su verificación vehicular 2026 tienen los días contados para evitar consecuencias que van más allá de una multa. El Gobierno estatal confirmó el calendario oficial por bimestre y terminación de placa, y las fechas para quienes tienen terminación 9 y 0 están en su fase final.

El trámite aplica durante el primer semestre del año, con fechas asignadas según la terminación de la placa y sin modificaciones en el costo respecto a 2025. Faltar al plazo correspondiente no solo genera una sanción económica: el vehículo queda fuera de circulación legal hasta regularizar su situación.

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Puebla 2026: fecha límite y costo de la verificación para placas 9 y 0

El costo oficial de la verificación vehicular en Puebla 2026 es de $620 pesos, sin cambios respecto al año anterior. Para completar el trámite, el primer paso es agendar una cita en el portal verificentrospuebla.mx, también disponible vía WhatsApp o teléfono.

Al momento de agendar, el solicitante debe tener a la mano sus datos personales y los del vehículo. El sistema requiere información exacta, tanto del propietario como de la unidad, para validar la cita sin contratiempos ni rechazos.

Los verificentros de Puebla están distribuidos en varios municipios: Puebla capital, San Andrés y San Pedro Cholula, Atlixco, Tehuacán, Huejotzingo y San Martín Texmelucan. Esa cobertura territorial elimina la necesidad de trasladarse largas distancias para cumplir con la obligación.

Los requisitos para completar la verificación son los siguientes:

Datos del solicitante: nombre completo, número de WhatsApp y correo electrónico activo

nombre completo, y correo electrónico activo Datos del vehículo: placa (7 dígitos), número de serie (17 dígitos), marca, modelo, año, color y tipo de combustible

placa (7 dígitos), (17 dígitos), marca, modelo, año, color y tipo de combustible Datos de la cita: verificentro preferido, fecha y horario disponibles según el sistema

verificentro preferido, disponibles según el sistema Datos del propietario: nombre exacto tal como aparece en la tarjeta de circulación, o razón social en caso de persona moral

Placas azules Puebla Puebla cobra hasta $2,263 pesos a quienes circulen sin verificación vigente en 2026. (Imagen ilustrativa)

¿Cuánto es la multa por no verificar en Puebla en 2026?

Circular sin verificación vehicular vigente en Puebla expone al conductor a una sanción económica que supera los dos mil pesos. El monto actualizado, calculado conforme al valor de la UMA 2026 ($117.31), oscila entre $2,074 y $2,263 pesos, según lo que determine la autoridad al momento de la infracción.

La multa no sustituye el trámite: el conductor sancionado debe pagar la sanción económica y además verificar antes de poder circular con respaldo legal. Ese doble gasto convierte cualquier demora en una decisión costosa para el bolsillo.

El monto de $2,262 pesos que cita la fuente corresponde al tope del rango UMA indicado. Se recomienda verificar el cálculo exacto con la tabla oficial de la Secretaría de Movilidad de Puebla, ya que la fuente secundaria no detalla la base legal precisa de la conversión.

Los conductores con placas terminación 9 y 0 aún tienen margen para actuar, pero el plazo se cierra. Verificar a tiempo cuesta $620 pesos; ignorarlo puede costar hasta $2,263 más el trámite pendiente.

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