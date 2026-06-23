Confirmado en Ciudad Juárez: ya hay fecha para nueva jornada con descuentos y trámites gratuitos en el servicio del agua

Los vecinos de Ciudad Juárez que acumulan deudas o multas con el organismo operador de agua tienen una oportunidad cercana para ponerse al corriente, y los beneficios que ofrece esta jornada van mucho más allá de lo que muchos esperan. La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) organiza una nueva edición del programa “Cerca de Ti”, una iniciativa que acerca servicios gubernamentales directamente a los ciudadanos sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

El evento reúne en un solo punto trámites de agua, salud y documentos oficiales, con condiciones especiales que difícilmente se repitan en el año para quienes buscan regularizar su situación o actualizar sus papeles personales.

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¿Cuándo y dónde es la jornada “Cerca de Ti” de la JMAS en Ciudad Juárez?

La jornada del programa “Cerca de Ti” se realizará el 26 de junio en el Parque Central de Ciudad Juárez, específicamente en la concha acústica del complejo recreativo. El horario de atención va de las 8:30 de la mañana a las 2:00 de la tarde, por lo que los usuarios deben llegar con tiempo suficiente para completar sus trámites antes del cierre.

Personal de la JMAS y de otras dependencias municipales atiende de manera directa a quienes se presenten en el lugar, sin necesidad de cita previa ni traslado a ventanillas centrales. La modalidad busca reducir las barreras de acceso para familias de colonias aledañas y para cualquier juarense que tenga pendientes con el organismo.

La JMAS confirma la participación de instancias adicionales que amplían el alcance del evento más allá del servicio de agua. Trámites como actas de nacimiento, constancias de antecedentes penales y afiliación a MediChihuahua se gestionan en el mismo espacio, junto con campañas de vacunación disponibles para toda la familia.

JMAS Juárez JMAS lleva "Cerca de Ti" al Parque Central el 26 de junio: descuentos de hasta 90% y condonación total de multas. (JMAS Juárez | Facebook)

¿Qué descuentos ofrece la JMAS en Ciudad Juárez para cuentas rezagadas?

La JMAS otorga reducciones de entre el 20 y el 90 por ciento en adeudos de cuentas rezagadas, según las condiciones particulares de cada caso. El rango es amplio, lo que significa que el monto final depende del historial y la situación específica del usuario al momento de acudir.

Para quienes acumulan multas o recargos, la condonación puede llegar al 100% de esos cargos adicionales, una condición que representa un alivio real para familias con adeudos que crecieron por penalizaciones acumuladas. La medida apunta directamente a incentivar la regularización del servicio.

Los vecinos de Ciudad Juárez que busquen aprovechar esta jornada deben acudir al Parque Central el 26 de junio antes de las 2:00 de la tarde; conviene llevar identificación oficial y, de ser posible, el número de cuenta o último recibo de agua para agilizar la atención.

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