Los 3 errores que pueden arruinar tu solicitud visa para EUA

Solicitar una visa para ingresar a Estados Unidos puede ser un proceso largo y detallado, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) advierte que muchos casos se rechazan por errores evitables. Según la agencia, inconsistencias, datos incorrectos o falta de cuidado al completar formularios pueden ser suficientes para que una solicitud no sea aceptada.

Estos errores no solo retrasan el proceso, sino que también generan frustración para quienes planean viajar por turismo, trabajo, estudios o negocios. Por eso es fundamental entender cuáles son los descuidos que más comúnmente llevan a rechazos o largas demoras.

A continuación, te explicamos los tres fallos más frecuentes que expertos en inmigración y las propias autoridades estadounidenses han identificado para quienes están tramitando una visa.

¿Cuál es el error de forma más común?

El error más repetido ocurre al completar el formulario de solicitud, como el DS‑160 para visas de no inmigrante. El USCIS indica que enviar un formulario con datos faltantes, incorrectos o sin la firma requerida puede llevar al rechazo inmediato del trámite.

Esto incluye no responder todos los campos obligatorios, usar versiones antiguas del formulario o confundir fechas y números importantes. Incluso detalles como escribir mal el número de pasaporte, el nombre completo o las fechas de viaje pueden perjudicar tu solicitud.

La agencia recomienda revisar cuidadosamente cada campo y utilizar siempre la versión más actualizada del formulario disponible en su página oficial para evitar este tipo de inconvenientes.

¿Qué errores de documentación suelen rechazarse?

Otro motivo frecuente de rechazo es no presentar todos los documentos requeridos o entregar evidencias insuficientes para respaldar la solicitud. Esto ocurre cuando un viajero olvida anexar comprobantes clave como estados de cuenta, cartas de empleo, pruebas de estudios o documentación que demuestre lazos con su país de origen.

La falta de documentos puede impedir que el funcionario consular verifique tu elegibilidad para el tipo de visa que estás solicitando, lo que a menudo resulta en un rechazo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

Especialistas recomiendan compilar una lista de verificación oficial del sitio de USCIS y de la embajada o consulado para asegurarse de que no falta nada antes de enviar la solicitud o acudir a la entrevista.

¿Por qué genera problemas no preparar bien la entrevista?

El tercer error importante tiene que ver con la entrevista consular, etapa decisiva en muchos tipos de visa. Expertos en inmigración señalan que llegar a la entrevista con preparación insuficiente o sin poder explicar con claridad el propósito de tu viaje puede llevar al funcionario consular a negar la visa.

Hacer declaraciones inconsistentes, mostrar nerviosismo extremo o no estar al tanto de tus planes puede generar dudas sobre tu elegibilidad. Además, ocultar antecedentes migratorios previos o problemas personales puede empeorar la situación.