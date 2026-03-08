Subsidio del 100% en placas para personas con discapacidad en Nuevo León; requisitos y costo

El Gobierno de Nuevo León anunció que el trámite de placas vehiculares para personas con discapacidad ahora podrá realizarse en línea, con el objetivo de agilizar el proceso y facilitar el acceso a este beneficio a quienes lo necesitan.

Cada año cerca de mil 500 personas realizan este trámite en el estado, por lo que las autoridades decidieron digitalizar el procedimiento a través de la plataforma NLínea y del portal del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León.

¿Cómo tramitar placas para personas con discapacidad en Nuevo León?

Las personas interesadas pueden iniciar el trámite en línea siguiendo estos pasos:



Ingresar al portal oficial de NLínea o al sitio del Instituto de Control Vehicular

o al Registrar la solicitud del trámite

Subir los documentos requeridos en formato digital

en formato digital Esperar la validación del sistema y la asignación de una cita

Acudir a la delegación del ICV para recoger las placas

Con el nuevo sistema, las solicitudes se procesan en línea y la cita puede asignarse incluso al siguiente día hábil, cuando antes el trámite podía tardar hasta tres días.

Además, los solicitantes ya no tendrán que presentar nuevamente los documentos originales cuando acudan a la delegación, lo que reduce tiempos y traslados.

Requisitos para sacar placas de discapacidad en Nuevo León

Para realizar el trámite digital, las autoridades solicitan cargar los siguientes documentos:



Certificado médico que acredite la discapacidad motriz o limitación de movilidad

motriz o limitación de movilidad Licencia de conducir vigente del estado de Nuevo León

del estado de Nuevo León Datos o número de placas del vehículo registrado

Estos documentos se suben directamente al sistema para su revisión por parte de las autoridades.

¿Cuánto cuestan las placas para personas con discapacidad?

El gobierno estatal informó que este trámite es completamente gratuito la primera vez, ya que cuenta con un subsidio del 100% del costo de las placas.

En caso de que las placas se pierdan, sean robadas o requieran reposición, el Estado aplica un subsidio del 50% sobre el costo del trámite, por lo que el propietario solo deberá pagar la mitad del monto correspondiente.

