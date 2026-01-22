Registro de celulares 2026 en México: Estas son las líneas que no podrán darse de alta

Desde el 9 de enero de 2026, todas las líneas telefónicas móviles activas en México deben registrarse ante la compañía de telecomunicaciones correspondiente . Esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca vincular cada número a una identidad verificada para reducir delitos como extorsiones y fraudes telefónicos.

El plazo para completar el registro vence el 29 de junio de 2026. A partir del 30 de junio, los números que no hayan sido registrados quedarán suspendidos: no podrán hacer llamadas, enviar mensajes ni usar datos móviles. Durante la suspensión, solo estarán disponibles los servicios de emergencia: 911, 074, 079, 088, 089, así como los números de atención al cliente *111 (planes de renta) y *264 (líneas Amigo).

¿Qué líneas quedan exentas del registro de celulares 2026 en México?

Sin embargo, no todas las líneas están obligadas a registrarse. La normativa establece excepciones claras para ciertos tipos de chips que no se usan como teléfonos convencionales. Por lo tanto, están fuera del padrón obligatorio aquellas tarjetas SIM que no tienen capacidad para realizar llamadas de voz ni enviar mensajes SMS.



SIMs para dispositivos IoT: usadas en alarmas, rastreadores GPS, medidores inteligentes o cámaras de seguridad.

usadas en alarmas, rastreadores GPS, medidores inteligentes o cámaras de seguridad. Tarjetas SIM de solo datos: diseñadas para tablets, módems USB o equipos similares, sin funciones de voz.

diseñadas para tablets, módems USB o equipos similares, sin funciones de voz. Chips exclusivamente de datos: aquellos que no cuentan con un número telefónico asignado para llamadas en la red del operador.

Estos dispositivos no requieren registro porque su uso está limitado al consumo de internet, sin interacción directa por voz o mensaje con otras personas.

Cómo registrarse y qué pasa si no lo haces

El trámite puede hacerse en línea o en persona en los centros de atención de Telcel, Movistar, AT&T, Bait o Altán. Se necesita una identificación oficial vigente —como INE, pasaporte o cédula profesional— y, en el caso del registro digital, una selfie como prueba de vida.

Es importante saber que, aunque la línea se suspenda por falta de registro, el usuario sigue obligado a pagar su plan o equipo, si aplica. La reactivación solo es posible una vez completado el trámite correctamente.

Las empresas y la CRT han insistido en que el registro no tiene costo y que el proceso está diseñado para ser accesible, incluso para quienes no están familiarizados con trámites digitales.