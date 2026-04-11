Así puedes obtener el pasaporte canadiense totalmente gratis en 2026

El gobierno de Canadá lanzó una nueva política que busca fortalecer la justicia y rendición de cuentas para miles de ciudadanos, la normatividad ya entró en vigor y te explicamos de qué se trata.

Recordemos que las solicitudes de pasaporte sufrieron importantes retrasos cuando los canadienses comenzaron a viajar nuevamente tras el levantamiento de las normas de protección de la salud pública establecidas tras la aparición del Covid-19.

Esta nueva disposición busca terminar con dicha problemática.

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¿Cómo sacar el pasaporte canadiense en 2026?

Desde el 1 de abril, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC) debe entregar un pasaporte en un plazo máximo de 30 días hábiles desde la recepción de una solicitud completa, o reembolsar automáticamente la tarifa íntegra.

Es decir, los solicitantes deben ser compensados si el servicio federal o cumple con sus estándares.

Lena Metlege Diab, ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, presentó esta medida como una forma de ofrecer servicios más eficientes y pensados en las personas.

"Los canadienses esperan servicios confiables y oportunos por parte de su gobierno", indicó Diab. Cabe destacar que actualmente el trámite no presenta tantas demoras y se procesa en los tiempos establecidos (de 10 a 20 días hábiles), sin embargo, la nueva política de reembolsos establece una consecuencia directa cuando no es así.

De acuerdo con Patty Hajdu, ministra de Empleo y Familias, esta nueva norma tiene un impacto positivo en la vida cotidiana de las personas, al reducir ausencias laborales, gastos adicionales y visitas presenciales innecesarias.

La nueva garantía de 30 días no incluye el tiempo que toma el envío por correo y el plazo comienza a correr a partir del momento en que gobierno recibe la solicitud completa.

No será necesario realizar ningún trámite adicional para reclamarlo, el reembolso se realiza por sí solo.

Precio pasaporte canadiense 2026

Al 31 de marzo, el costo de un pasaporte canadiense aumentó un 2,7%, lo que corresponde al incremento del IPC en abril de 2024.

Quienes soliciten un pasaporte desde Canadá tendrán que pagar ahora 122,50 dólares, mientras que el costo de un pasaporte de 10 años subirá a 163,50 dólares, según informó Ottawa.

Para quienes lo soliciten desde el exterior de Canadá, un pasaporte de 10 años costará 266,25 dólares.



Adulto (5 años): $122.50 CAD.

Adulto (10 años): $163.50 CAD.

Niño (0-15 años): $58.50 CAD.

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