Detienen al “Deivid”, líder de La Chokiza, en el AICM

David “N”, mejor conocido como “El Deivid” o “El Chino”, identificado como objetivo prioritario y presunto líder del grupo criminal “La Chokiza”, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La captura contó con el apoyo de efectivos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Las autoridades no detallaron si durante la detención se registró algún enfrentamiento o resistencia.

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¿De qué se acusa a “El Deivid”?

El “Deivid” es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre otros.

Según las investigaciones, tras la detención de Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, su hermano David “N”, habría tomado el control de la organización criminal.

La #FiscalíaEdoméx detuvo a David “N” alias “El Deivid” y/o “El Chino”, objetivo prioritario señalado como principal generador de violencia del grupo criminal autodenominado “La Chokiza”. Es investigado por delitos de extorsión, homicidio, robo con violencia y despojo, entre… pic.twitter.com/YZwRDVNsMq — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 22, 2026

La “Chokiza” es una grupo delictivo que opera principalmente en el municipio de Ecatepec, Estado de México, además de algunas zonas de la Ciudad de México.

Entre los principales delitos que lleva a cabo dicha organización criminal se encuentran la extorsión, cobro de piso, secuestro, invasión y despojo de propiedades, préstamos gota a gota, homicidios y narcomenudeo.

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