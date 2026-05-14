La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio a conocer que este viernes 15 de mayo y en pleno Día del Maestro, se desplegará una megamarcha en las calles y avenidas principales de la Ciudad de México (CDMX), lo cual podría dejar afectaciones viales en zonas como Paseo de la Reforma.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que la CNTE anunció que la megamarcha dará inicio en punto de las 09:00 de la mañana, además de que se movilizarán con dirección a la plancha del Zócalo capitalino por lo cual se prevén cierres en vialidades principales como Avenida Juárez.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Calles cerradas por la megamarcha de la CNTE en CDMX

De acuerdo con el anuncio de la CNTE emitido vía redes sociales, la megamarcha de este 15 de mayo partirá desde la zona Ex Normal Superior, la cual se ubica cerca del Metro San Cosme, por lo cual la movilización de los docentes generará afectaciones viales en los siguientes puntos:

Avenida Ribera de San Cosme

Calzada México-Tacuba

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de mayo

Es importante mencionar que se prevé que la movilización se termine por concentrar frente a Palacio Nacional en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, lugar en el cual tendrán un mitin en donde expondrán sus demandas para las autoridades de nuestro país.

Alternativas viales por la megamarcha de la CNTE en CDMX

Si tienes pensado acudir cerca de la zona centro de la CDMX este 15 de mayo, es importante mencionar que para evitar afectaciones por la megamarcha de la CNTE se pueden utilizar las siguientes alternativas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.