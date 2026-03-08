¿Está la tuya? Lista de las 10 colonias más peligrosas del Edomex según la percepción de las mujeres

Los feminicidios de Teresita de Jesús y Cindy en Cuautitlán, Estado de México (Edomex) conmocionaron al país; sin embargo, no se trata de un hecho aislado, pues los asesinatos ocurrieron en una de las entidades donde la violencia de género parece haberse normalizado, por lo que cuenta hasta con un centenar de colonias peligrosas para las mujeres.

Diversos reportes sobre violencia de género identificaron decenas de colonias donde las mujeres enfrentan mayor riesgo de agresiones, amenazas o violencia familiar. En total, autoridades han detectado al menos 110 colonias prioritarias en municipios con Alerta de Violencia de Género, donde los incidentes se repiten con frecuencia y en horarios específicos. En adn Noticias, te compartimos la lista de las 10 colonias más peligrosas del Edomex, según la percepción de las mujeres.

¿Cuáles son los lugares peligrosos del Estado de México?

De acuerdo con datos de la Fiscalía mexiquense y reportes de seguridad, en varios municipios, las mismas colonias aparecen mes tras mes en los registros, lo que refleja que el problema persiste y se vuelve parte del entorno cotidiano.

En este contexto, se identificaron algunas de las 10 colonias más peligrosas del Edomex para mujeres, donde la violencia familiar, las lesiones y las agresiones de pareja son los delitos más recurrentes:

Jardines de Morelos, Ecatepec

Ciudad Cuauhtémoc, Ecatepec

Villa Xochitenco, Chimalhuacán

Acuitlapilco tercera sección, Chimalhuacán

Infonavit Norte, Cuautitlán Izcalli

Lomas de San Francisco Tepojaco, Cuautitlán Izcalli

Ciudad Satélite, Naucalpan

San Lorenzo Totolinga, Naucalpan

Benito Juárez, Nezahualcóyotl

Campestre Guadalupana, Nezahualcóyotl

En estas zonas, los reportes muestran que la violencia familiar representa la mayoría de los casos, aunque también se registran agresiones físicas y amenazas. En municipios como Ecatepec, por ejemplo, colonias como Jardines de Morelos y Ciudad Cuauhtémoc concentran decenas de incidentes en periodos cortos, muchos de ellos durante la noche.

Municipios con mayor incidencia de violencia de género

Las colonias mexiquenses mencionadas se ubican en municipios donde la problemática es más visible, entre ellos:

Ecatepec

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Chalco

Ixtapaluca

Tlalnepantla

Valle de Chalco

En varios de estos lugares se ha detectado que la violencia se concentra en horarios específicos, principalmente durante la tarde, noche o madrugada, cuando muchas víctimas permanecen en sus hogares, donde ocurren la mayoría de los ataques.

Edomex: uno de los estados más peligrosos para mujeres

La situación preocupa porque el Estado de México se mantiene entre las entidades con más casos de feminicidio y violencia contra mujeres en el país, lo que ha obligado a implementar alertas de género y programas de apoyo para víctimas y familias afectadas.

Incluso, entre 2022 y 2025 más de 2,600 menores quedaron en situación de orfandad por feminicidio o desaparición de sus madres, según cifras de programas de atención a víctimas en la entidad.

Aunque las autoridades han destinado recursos y estrategias para combatir la violencia de género, especialistas advierten que el reto sigue siendo enorme.

Mientras tanto, para miles de mujeres que viven en estas colonias, la inseguridad no es solo una estadística, es una realidad cotidiana que define cómo, cuándo y por dónde pueden caminar.

