Los trámites que no podrás hacer en Jalisco este 29 y 30 de abril por días inhábiles

Anuncian como días inhábiles en el STJ de Jalisco el 29 y 30 de abril

Anuncian como días inhábiles en el STJ de Jalisco el 29 y 30 de abril | Getty Images

Desde finales del pasado 2025 se dio a conocer que el Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco (STJ) tendrá como días inhábiles de trabajo el 29 y 30 de abril desde 2026, motivo por el cual algunos de los trámites legales que se realizan ante el organismo no podrán tener lugar en las fechas ya mencionadas.

Fue el Sindicato Único de Trabajadores del servicio del Poder Judicial, el cual anunció que los últimos dos días del mes de abril no se trabajarán de manera normal en el STJ, lo cual podría afectar algunos de los procesos de la ciudadanía local.

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¿Qué trámites no se podrán hacer en Jalisco este 29 y 30 de abril?

Con el anuncio de la suspensión de labores en el STJ de Jalisco, algunos de los trámites que no se podrán realizar este 29 y 30 de abril son:

Resumen ciudadano de sentencias

Consultas legales

Apelaciones

Atender resoluciones de casos

Trámites en materia familiar

Vale la pena mencionar que todos los detalles sobre los alcances del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco se pueden encontrar en el siguiente enlace oficial.

¿Cuándo reanuda actividades el STJ de Jalisco?

A pesar de las fechas inhábiles de labores ya mencionadas, es importante mencionar que las actividades se retomarán con normalidad a partir del lunes 4 de mayo, esto gracias a que se cruza el puente por motivos del Día del Trabajo.

En total serán tres días seguidos los que no se podrán brindar atención ante el STJ de Jalisco, esto de conformidad con el calendario que se aprobó para este 2026.

¿Qué es el STJ?

El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco es el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial en la entidad, por lo cual es el encargado de impartir justicia en los diferentes temas legales que se puedan presentar.

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