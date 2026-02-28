Ya es oficial: En Jalisco esta multa de tránsito ahora puede costarte hasta $2,932 pesos

La autoridad vial de Jalisco oficializó el aumento en las multas por usar dispositivos móviles al conducir, alcanzando un máximo de 2,932 pesos. El incremento entró en vigor tras la actualización de la UMA este febrero.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuánto cuesta la multa por usar el celular mientras manejas en Jalisco en 2026?

El Reglamento de Movilidad establece que la sanción por utilizar el teléfono al volante oscila entre 1,759 y 2,932 pesos. Este monto se aplica desde el 1 de febrero de 2026, tras el ajuste al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) que ahora se sitúa en 117.31 pesos.

Incluso si el vehículo está detenido en un semáforo o en el tráfico, el oficial de tránsito tiene la facultad de levantar la infracción, ya que la normativa prohíbe el uso de dispositivos en cualquier circunstancia.

La Policía vial en pleno control de tránsito en Jalisco. |@JaliscoVial

Datos clave sobre el aumento en Jalisco:

Monto máximo: La sanción escaló de 2,828 a 2,932 pesos.

La sanción escaló de 2,828 a 2,932 pesos. Actualización: Representa un incremento del 3.69 por ciento anual.

Representa un incremento del 3.69 por ciento anual. Vigilancia: En lo que va del año, más de 2,400 conductores ya han sido sancionados.

Multas más caras en Jalisco: Medidas preventivas para evitar el golpe al bolsillo

La Policía Vial reitera que una distracción de segundos puede derivar en accidentes graves o en una infracción costosa. Por ello, el reglamento permite el uso de tecnología siempre que no implique sujetar el aparato con las manos o apartar la vista del camino.

Siga estas recomendaciones para conducir sin riesgos legales:

Manos libres: Utilice sistemas integrados al vehículo o audífonos bluetooth certificados.

Utilice sistemas integrados al vehículo o audífonos bluetooth certificados. Modo conducción: Active la función "No molestar al conducir" en su smartphone.

Active la función "No molestar al conducir" en su smartphone. Rutas fijas: Programe el GPS y la música antes de arrancar el motor.

Si necesita atender una emergencia de forma manual, la autoridad exige que detenga el auto en un lugar seguro y permitido antes de tocar el dispositivo.

¿Qué pasa si te detiene un oficial de tránsito en Jalisco?

El agente de tránsito realizará una evaluación al momento de levantar el acta para determinar si aplica la sanción mínima o la máxima. La Policía Vial de Jalisco advierte que durante 2025 se aplicaron más de 27 mil sanciones por este motivo, por lo que los operativos de vigilancia se mantienen permanentes en la zona metropolitana.

Pasos a seguir tras recibir la boleta de infracción:

Revise el monto específico de la sanción en la boleta entregada. Verifique las opciones de pago en las plataformas digitales del Gobierno de Jalisco. Pregunte por los beneficios de pago pronto si realiza el trámite en los primeros días.

La actualización de la UMA impacta directamente en su presupuesto; evitar el celular es hoy la estrategia de ahorro más efectiva.