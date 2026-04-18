Últimos días y adiós al control vehicular en Puebla: preparan multas para todos los conductores que no cumplan antes de esta fecha

La fecha límite para realizar el pago del control vehicular 2026 en Puebla se acerca. El gobierno local amplió el plazo de pago para apoyar la economía de las familias y permitir que los propietarios de vehículos regularicen su situación fiscal sin recargos, actualizaciones ni multas. No obstante, el plazo está llegando a su fin.

Por ese motivo, las personas que tengan vehículos en su haber y que no hayan realizado el pago deben cumplir con el trámite dentro del nuevo plazo establecido. De esta manera, podrán regularizar su situación fiscal sin pagar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos correspondiente a este año.

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¿Cuál es la fecha límite para pagar el control vehicular en Puebla?

Conforme a lo establecido por las autoridades, el periodo de pago del control vehicular en Puebla inició en enero y debe completarse dentro del primer trimestre del año. Con la ampliación, la fecha límite fue establecida para el 30 de abril.

El costo del trámite es de 700 pesos y se puede abonar a través de diferentes medios de pago:

Portal oficial del gobierno de Puebla : con tarjeta de crédito o débito, SPEI o cargo en cuenta de cheques.

del gobierno de : con tarjeta de crédito o débito, SPEI o cargo en cuenta de cheques. Impresión de orden de cobro para pagar en más de 480 puntos autorizados, incluyendo sucursales bancarias y establecimientos en todo el estado.

para pagar en más de 480 puntos autorizados, incluyendo sucursales bancarias y establecimientos en todo el estado. Oficinas recaudadoras : 24 oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

: 24 oficinas de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Quioscos de servicio en dependencias gubernamentales.

🚗✨ Aprovecha la ampliación de plazo



La ampliación hasta el 30 de abril es en apoyo a la economía de las familias poblanas. 🙌



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¿Qué ocurre si no se paga el control vehicular dentro de la fecha límite?

Las personas que incumplan con el pago de control vehicular en Puebla dentro de la fecha límite (es decir, el 30 de abril) deberán cubrir la tenencia vehicular (cuyo valor varía dependiendo del modelo de vehículo). Además, estas personas pueden tener que sufrir recargos y multas adicionales.

En cambio, quienes cumplan con el pago en el periodo establecido y están al corriente en obligaciones, podrán obtener el 100% de descuento en el pago de Tenencia o Uso de Vehículos.

Es importante mencionar que los vehículos ecológicos, ya sean eléctricos o híbridos, están exentos del pago de control vehicular.

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