Ni Jalisco ni Querétaro: un emprendimiento de este estado de México ya es furor en 150 tiendas del país

El negocio de las mascotas dejó de ser un nicho pequeño hace tiempo. Hoy es una industria en crecimiento en México, impulsada por hogares que ven a perros y gatos como parte de la familia y buscan productos para su bienestar, lo que también ha abierto espacio para más de un emprendimiento mexicano en este sector.

En ese contexto, desde Aguascalientes surgió Chikis-Can, un emprendimiento que comenzó como proyecto local y que hoy gana terreno a nivel nacional con una propuesta enfocada en diseño, funcionalidad y cuidado animal.

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Un emprendimiento que nació desde lo local

La historia de la marca comenzó hace más de una década, cuando su fundadora, Sonia Fernanda Hagelsieb Ortega, decidió crear productos pensados para mejorar la calidad de vida de las mascotas.

Con el tiempo, el proyecto creció hasta consolidar una oferta que incluye camas, ropa, accesorios y juguetes para perros y gatos, bajo un enfoque de bienestar animal y producción local, respaldado por el distintivo “Hecho en Aguascalientes”.

De la pausa a la expansión

Como muchas pequeñas empresas, Chikis-Can enfrentó dificultades durante la pandemia de COVID-19, lo que obligó a frenar operaciones. Sin embargo, ese periodo también sirvió para replantear su estrategia.

Tras retomar actividades, la empresa apostó por ampliar su presencia comercial y logró posicionar sus productos en distintos canales de distribución, alcanzando actualmente cerca de 150 puntos de venta en el país.

Parte de este crecimiento incluye su presencia en espacios como tiendas del sistema SuperISSSTE, lo que refleja su incorporación en canales de comercialización vinculados a instituciones públicas.

Un mercado que sigue creciendo

El avance de este emprendimiento también responde al crecimiento de la industria del cuidado de mascotas en México, impulsada por una mayor demanda de productos que garanticen comodidad y calidad para los animales de compañía.

En este contexto, la apuesta por el diseño, la producción local y el enfoque en el bienestar animal ha sido clave para diferenciarse en un mercado cada vez más competitivo.

La trayectoria de Chikis-Can refleja cómo un proyecto local puede escalar a nivel nacional cuando logra adaptarse, mantener una propuesta clara y aprovechar las oportunidades del mercado.

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