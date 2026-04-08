Confirmado en Edomex: estos son los costos de la verificación vehicular para engomados rojo y verde durante abril

Abril llega con obligaciones para miles de automovilistas del Estado de México. La verificación vehicular en Edomex sigue activa este mes y aplica para vehículos con engomados rojo y verde, según lo establece la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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¿Cuánto cuesta el trámite de la verificación vehicular para engomado rojo y verde en Edomex?

Los autos con engomado rojo y terminación de placas 3 o 4 tienen como fecha límite el 30 de abril de 2026. Su bimestre de verificación corre desde marzo, así que el tiempo se acorta.

Los vehículos con engomado verde y terminación de placas 1 o 2 verifican en el bimestre abril-mayo, con plazo hasta el 30 de mayo. Tienen más margen, pero conviene no esperar.

Las tarifas oficiales 2026 dependen del holograma que asigne la revisión técnica:

Holograma 00: $1,197.00 pesos

$1,197.00 pesos Holograma 0: $610.00 pesos

$610.00 pesos Hologramas 1 y 2: $469.00 pesos

¿Cómo tramitar la verificación vehicular en Edomex?

El pago se realiza directamente en los centros autorizados o mediante plataformas oficiales del gobierno estatal. No existe otra vía válida para completar el trámite.

Agenda tu cita con anticipación en el portal oficial del Edomex para evitar filas y saturación en los verificentros.

en el portal oficial del Edomex para evitar filas y saturación en los verificentros. Lleva documentos vigentes: tarjeta de circulación, identificación oficial y comprobante de pago antes de acudir.

Entre los dos pasos anteriores, el proceso para tramitar la verificación vehicular en Edomex es:

Ingresa al sitio oficial del gobierno del Estado de México.

Selecciona el verificentro más cercano a tu domicilio.

Elige fecha y horario disponible.

Realiza el pago en línea o en ventanilla según la modalidad elegida.

según la modalidad elegida. Preséntate puntual el día de tu cita con toda la documentación.

Circular sin verificar activa las restricciones del programa Hoy No Circula, una sanción que ningún conductor quiere enfrentar en plena semana laboral.