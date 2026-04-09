Ni comprobante de luz ni contrato simple: el ICV frenará tu canje de placas en Nuevo León si no tienes este documento

Cada semana, decenas de automovilistas llegan a las oficinas del Instituto de Control Vehicular (ICV) de Nuevo León con carpetas que creen completas. El resultado: los regresan a casa. Cuando el organismo frena el canje de placas no siempre ocurre por falta de factura o identificación, sino por un documento que pocos anticipan y que exige sin excepciones. No tienes este documento en regla y el trámite se detiene, así de simple.

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¿Qué documento detiene tu trámite de canje de placas en el ICV de Nuevo León?

El comprobante de domicilio vigente y a tu nombre es el obstáculo silencioso que paraliza el trámite. Recibos de CFE, agua, gas o predial con más de tres meses de antigüedad quedan descartados de inmediato.

¿Rentas o vives con familiares? El ICV Nuevo León exige respaldos adicionales: contrato de arrendamiento o actas que acrediten tu vínculo con el domicilio. Sin ese respaldo, el cambio de placas no avanza aunque el resto de tu carpeta esté perfecta.

Ni comprobante de luz ajeno ni contrato simple sin datos correctos funcionan. El documento debe coincidir exactamente con el nombre de tu identificación oficial, sin la menor discrepancia.

¿Qué datos revisa el ICV antes de aprobar el canje de placas?

La identificación oficial vigente —INE o pasaporte— es el primer filtro: el nombre debe ser idéntico al de la factura y al comprobante de domicilio. Cualquier diferencia mínima es motivo de rechazo inmediato.

La licencia de conducir de Nuevo León también debe estar vigente. Este documento no solo acredita que puedes conducir; te vincula legalmente al padrón vehicular del estado.

La factura del vehículo cierra el tríptico obligatorio. Si está endosada, el nombre completo y la firma del vendedor deben coincidir con su INE. Si manejas una carta factura, verifica la vigencia: el ICV no acepta documentos vencidos, sin excepciones.