Últimos llamados en Jalisco: este día de abril se vence el plazo para regularizar concesiones de agua para todas estas personas

El Gobierno de México lanzó un llamado urgente a los agricultores de Jalisco para regularizar sus concesiones de agua antes de que venza el plazo establecido en el Decreto de Facilidades Administrativas. El trámite no solo garantiza certeza legal, sino que abre la puerta a beneficios económicos directos para el sector rural del estado.

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Jalisco: ¿Cuándo vence el plazo para regularizar concesiones de agua?

El plazo para adherirse al Decreto de Facilidades Administrativas vence el 28 de abril de 2026. La Secretaría de Agricultura, Conagua y la CFE coordinan este proceso para el sector agropecuario de Jalisco.

Contar con un título en regla brinda certeza jurídica sobre el uso del recurso hídrico. En Jalisco, la actividad agropecuaria depende en gran medida del riego, lo que hace este trámite especialmente relevante.

El incentivo adicional que pone el tema en la agenda es el acceso al Programa Especial de Energía para el Campo (PEUA). Este programa permite acceder a tarifas preferenciales de electricidad, reducir costos operativos en sistemas de riego y mejorar la rentabilidad de los cultivos.

¿Quiénes deben regularizar sus concesiones de agua en Jalisco?

El Decreto de Facilidades Administrativas aplica para un segmento específico del sector rural. Los siguientes perfiles están obligados a realizar el trámite antes del 28 de abril:

Productoras y productores agrícolas de Jalisco

Productores pecuarios con uso de aguas nacionales

con uso de aguas nacionales Usuarios con concesiones cuyo volumen sea de hasta 500 mil metros cúbicos anuales y cuyos títulos hayan vencido entre el 1 de octubre de 2017 y el 1 de marzo de 2025

Requisitos para regularizar concesiones de agua en Jalisco

Para iniciar el proceso, los interesados deben reunir documentación básica que acredite tanto la propiedad como el uso activo del recurso hídrico. Los usuarios agrícolas tienen además la ventaja de estar exentos del pago del trámite.

Los requisitos indispensables son los siguientes:

Acreditar la propiedad del predio correspondiente

del predio correspondiente Presentar copia del título de concesión que se desea regularizar

que se desea regularizar Comprobar el uso activo del agua durante los últimos dos años

durante los últimos dos años Entregar un escrito libre solicitando la adhesión al Decreto

solicitando la adhesión al Decreto Realizar el pago del trámite (exento para usuarios agrícolas)