Estos son los trabajadores del ISSSTE que podrán jubilarse antes de los 60 años con el 100% de su último sueldo

Para la mayoría de los trabajadores en México, la jubilación suele estar asociada con cumplir al menos 60 años. Sin embargo, este 2026 comienzan los primeros cambios del decreto presidencial que permite jubilarse a una edad más temprana.

¿Eres trabajador del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y cotizas bajo el régimen pensionario Décimo Transitorio? Perteneces a los casos específicos en los que una persona sí puede retirarse a una edad anticipada. Te explicamos todos los detalles.

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¿Qué es el Décimo Transitorio?

El Décimo Transitorio es el régimen de pensiones del ISSSTE destinado a los trabajadores que ya cotizaban antes de la reforma del 1 de abril de 2007 y que decidieron no cambiarse al esquema de cuentas individuales (Afore).

En este sistema, el monto de la pensión se calcula con base en el sueldo del último año laborado y los años de servicio, siendo el propio Instituto quien administra y paga la pensión de forma vitalicia.

En el Décimo Transitorio existen tres formas por las que te puedes pensionar: jubilación, edad y tiempo de servicio y cesantía en edad avanzada.

El régimen por jubilación es el único que tendrá el beneficio de retirarse con una menor edad, según el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum publicado el pasado 24 de junio.

Pensión ISSSTE: ¿Quiénes se pueden jubilar con 100% de su sueldo?

En 2026, los trabajadores del ISSSTE bajo el régimen de Décimo Transitorio podrán jubilarse antes de los 60 años con el 100% de su sueldo base si cumplen con los años de servicio y la edad reducida: 58 años para hombres (con 30 años de cotización) y 56 años para mujeres (con 28 años de cotización).

Detalles claves para la jubilación anticipada en 2026:



Régimen aplicable: Exclusivamente para quienes cotizan bajo el Décimo Transitorio (permanecieron en el esquema anterior a la ley de 2007).

Requisito de edad y tiempo (2026): Se detiene el aumento de la edad mínima. Los hombres pueden retirarse a los 58 años y mujeres a los 56 años, siempre que cumplan con la antigüedad laboral establecida (30/28 años).

Monto de la pensión: Corresponde al 100% del sueldo base del último año laborado.

Importante: Si el trabajador cumple con los años de servicio pero aún no llega a la edad mínima reducida, deberá esperar para solicitar la pensión.

Para asegurar este derecho, se recomienda utilizar el simulador de pensión en el portal de PENSIONISSSTE para verificar el estatus de los años cotizados.

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