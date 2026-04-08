Concubinato en CDMX ya tendría acceso a pensión del ISSSTE y Seguro Social sin tiempo de convivencia

Las reglas del concubinato en la Ciudad de México (CDMX) podrían cambiar para siempre en relación a la pensión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Seguro Social, pues se presentó una iniciativa para eliminar el requisito de periodo de convivencia para acceder a estos beneficios.

Fue en el pleno del Congreso de la CDMX que este miércoles 8 de abril la diputada Elizabeth Mateos, señaló que busca eliminar este requisito para que más capitalinos puedan tener acceso a la pensión del ISSSTE y al Seguro Social, esto sin estar obligados a cumplir un periodo de tiempo de convivencia.

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¿Qué dice la propuesta sobre el concubinato en CDMX?

De acuerdo con lo mencionado por la diputada antes señalada, se busca reformar varios artículos de la Ley del ISSSTE y de la Ley del Seguro Social para eliminar el requisito de dos años de tiempo de convivencia entre las parejas para poder acceder a los beneficios.

Esta propuesta se da con la finalidad de que las parejas que viven en concubinato o en unión libre dentro de la CDMX, puedan acceder a pensiones del ISSSTE y los servicios de seguridad social a los que tienen derecho por ser trabajadores, lo cual hoy está limitado al tiempo de relación entre las partes.

🏛️⚖️📜 En el Pleno, la diputada @Eli_Mateos_CDMX (MORENA) propuso eliminar el requisito de tiempo de convivencia para el reconocimiento del concubinato en materia de seguridad social. pic.twitter.com/1L2PcWdRHU — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) April 8, 2026

¿Cómo aplica hoy en día la pensión del ISSSTE y Seguro Social en concubinato en CDMX?

De acuerdo con el portal del Gobierno de la CDMX, la pensión por concubinato solamente se puede otorgar a la pareja siempre y cuando haya vivido junto al trabajador fallecido por al menos dos años previos al deceso.

Se menciona que el tiempo de otorgar una pensión es de 90 días como máximo a partir de que el interesado entregue a la dependencia la solicitud y documentación administrativa requerida para dicho trámite y sea autorizada por la institución.

Requisitos para obtener una pensión del ISSSTE por concubinato

Vale la pena mencionar que son un total de 18 requisitos los que se deben cumplir para que una persona tenga acceso a la pensión por concubinato en la https://www.captralir.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/pension-por-concubinato-trabajador-activo, los cuales van desde presentar documentos como INE, acta de nacimiento y defunción, hasta fotografías y certificados emitidos por el SAT.

Para conocer la lista completa de requisitos, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial.

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