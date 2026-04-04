Si no pagaste el refrendo, esto deberás pagar de tenencia en CDMX este 2026

Oficialmente ya terminó el plazo para aprovechar el subsidio del 100% en el refrendo dentro de la Ciudad de México (CDMX) que estuvo vigente a lo largo del primer trimestre del año, por lo cual desde el pasado 1 de abril todas y todos los conductores que no realizaron ese trámite deberán pagar la tenencia en su totalidad.

De acuerdo con las autoridades del gobierno capitalino, el pago de la tenencia se debe hacer con base en el valor actualizado de la unidad en cuestión, por lo cual los montos pueden variar dependiendo el modelo y año del vehículo.

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¿Cuánto se paga de tenencia en CDMX este 2026?

Si bien es cierto que no existe como tal una tabla en la que se muestran los montos exactos por año y modelo del vehículo, el costo de la tenencia en la CDMX se puede calcular con base en lo que las autoridades competentes revisan al momento del cálculo de este impuesto automovilístico.

El monto se estima con relación en el límite superior en pesos de la unidad, la cuota fija así como la depreciación que cada vehículo tiene con el paso de los años dentro de la República Mexicana, por lo cual la tenencia puede ir desde los 2 mil pesos hasta por arriba de los 30 mil pesos dependiendo el año y modelo.

¿Quiénes deben pagar tenencia este 2026 en la CDMX?

Después del pasado 31 de marzo todos los vehículos dentro de la CDMX, sin importar si el valor supera los 638 mil pesos o no, deben realizar el pago correspondiente a la tenencia 2026 para evitar multas y sanciones.

Es importante mencionar que los dueños de autos deben tomar en cuenta que al pagar la tenencia también se debe aplicar el pago del refrendo, así como de multas y recargos aplicables por no hacer el trámite con tiempo de antelación.

Multas y sanciones por no pagar tenencia en CDMX

Vale la pena recordar que las multas y recargos aplicables en la CDMX se calculan dependiendo el caso de cada infractor, sin embargo, es importante tomar en cuenta que se puede aplicar un bloqueo para realizar trámites como la verificación vehicular, cambio de placas y demás.

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