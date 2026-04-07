Es oficial en Querétaro: esto cuesta asegurar tu lugar en preparatorias públicas 2026

El proceso de ingreso a preparatorias públicas en Querétaro ya tiene fechas y costos definidos. A través del esquema de Ingreso Único 2026, los aspirantes podrán participar en un solo proceso para acceder a instituciones como Conalep Querétaro y CECyTE Querétaro, simplificando los trámites y centralizando la convocatoria.

Este modelo busca facilitar el acceso al nivel medio superior, brindando a los estudiantes una oportunidad clara para continuar su formación académica en un entorno de calidad y compromiso educativo.

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¿Cuánto cuesta asegurar tu lugar en preparatorias públicas de Querétaro?

Uno de los puntos clave del proceso es el costo de las fichas para participar. Para el ciclo 2026 en Querétaro, los montos han sido definidos según la ubicación del plantel:

$690 pesos para planteles en zona urbana.

para planteles en zona urbana. $460 pesos para planteles en zona rural.

Este pago permite a los aspirantes completar su registro y avanzar en el proceso de selección. Es importante considerar este costo como parte del trámite obligatorio para asegurar un lugar en alguna de las instituciones participantes.

¿Cuáles son las fechas clave del Ingreso Único 2026?

El calendario oficial establece momentos clave que los aspirantes deben tener en cuenta para no quedar fuera del proceso:

Prerregistro en línea: del 2 de marzo al 29 de mayo.

del 2 de marzo al 29 de mayo. Publicación de resultados: 29 de junio.

El prerregistro se realiza completamente en línea, lo que facilita el acceso desde cualquier punto de Querétaro. Sin embargo, se recomienda hacerlo con anticipación para evitar contratiempos y contar con tiempo suficiente para cumplir con todos los requisitos.

Un proceso unificado para facilitar el acceso

El Ingreso Único 2026 representa una estrategia para simplificar el acceso al bachillerato en Querétaro. Al unificar el proceso para instituciones como Conalep y CECyTE, se evita que los estudiantes tengan que realizar múltiples registros o pagos.

Además, las autoridades invitan a los aspirantes a mantenerse atentos a la información oficial y a consultar las páginas correspondientes para conocer todos los detalles de la convocatoria. Esto incluye requisitos específicos, documentación necesaria y pasos a seguir después del prerregistro.