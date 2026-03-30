Es oficial en Querétaro: estas placas ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde abril y el reloj empieza a correr

Comienza un nuevo mes y los conductores de Querétaro deben estar atentos si desean tener toda la documentación de su auto en regla. Las placas con terminación 1 y 2 (engomado verde) deben completar la verificación vehicular obligatoria entre abril y mayo para circular.

El calendario establece periodos semestrales estrictos para el control de emisiones contaminantes. La omisión de este proceso faculta a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU) a aplicar multas económicas por cada periodo vencido, afectando la validez de la tarjeta de circulación para transitar en la entidad.

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¿Cuáles son los requisitos para realizar la verificación vehicular en Querétaro?

El Municipio de Querétaro exige la presentación de documentos en original para validar el historial del vehículo y la vigencia de sus componentes de seguridad. El cumplimiento de estas normas es indispensable para mantener el padrón vehicular actualizado y reducir el impacto ambiental en la zona metropolitana.

Documentación necesaria para verificar:

Tarjeta de circulación: Entregar el original vigente y el certificado de la verificación inmediata anterior.

Entregar el original vigente y el certificado de la verificación inmediata anterior. Vehículos nuevos: Presentar copia de la carta factura para tramitar el holograma doble cero (00).

Presentar copia de la carta factura para tramitar el holograma doble cero (00). Alta de placas: Incluir el comprobante de alta en el Padrón Vehicular Estatal si es el primer trámite.

Incluir el comprobante de alta en el Padrón Vehicular Estatal si es el primer trámite. Cambio de placas: Mostrar los comprobantes de baja y alta respectivos junto al último certificado emitido.

¿Cuál es el costo de la verificación vehicular en Querétaro?

Los costos del servicio de verificación vehicular en Querétaro para 2026 se calculan mediante Unidades de Medida y Actualización (UMA). La tarifa final depende del holograma solicitado y del uso del vehículo, siendo fundamental cubrir el monto exacto para obtener la constancia vigente.

Holograma Doble Cero (00): 1,759.65 pesos (15 UMAS) para unidades de modelo reciente.

(15 UMAS) para unidades de modelo reciente. Holograma Cero (0): 762.52 pesos (6.50 UMAS) conforme a los estándares ambientales.

(6.50 UMAS) conforme a los estándares ambientales. Calcomanía 1: 446.94 pesos (3.81 UMAS) para vehículos particulares.

(3.81 UMAS) para vehículos particulares. Calcomanía 2 (Particular y Carga): 446.94 pesos (3.81 UMAS) en los centros autorizados.

(3.81 UMAS) en los centros autorizados. Calcomanía 2 (Transporte Público): 192.39 pesos (1.64 UMAS) por concepto de uso público.

(1.64 UMAS) por concepto de uso público. Holograma Exento: para vehículos híbridos o eléctricos

El sistema de verificación en Querétaro opera de forma escalonada para evitar la saturación de los 65 verificentros autorizados. Aunque el portal permite agendar citas digitales para optimizar tiempos, la normativa vigente también admite la recepción de vehículos sin previa cita conforme a la disponibilidad de cada centro.

El periodo de atención para las terminaciones 1 y 2 finalizará el 31 de mayo de 2026 y no se contemplan prórrogas para los vehículos con engomado verde tras el cierre de este ciclo.