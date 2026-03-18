Es ley: Jalisco prepara esta multa para vehículos que circulen sin verificación vehicular vigente

Desde 2026, los automovilistas de varios municipios deben acreditar su verificación vehicular vigente porque, en Jalisco, aplicará multa a vehículos que circulen sin este documento, tal como lo establece el Artículo 365 de la Ley de Movilidad estatal.

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La multa por circular sin verificación vehicular en Jalisco

El Artículo 365 de la Ley de Movilidad de Jalisco fija las penalizaciones con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) de febrero de 2026, equivalente a 117.31 pesos diarios. Dos rangos de multa rigen este año para los infractores.

Sanción mínima: 2,346.20 pesos (20 UMAs)

2,346.20 pesos (20 UMAs) Sanción máxima: 2,932.75 pesos (25 UMAs)

Quienes acrediten el refrendo vehicular a tiempo conservan el beneficio de la verificación sin costo, a diferencia de los conductores que circulen sin verificación vehicular válida, quienes podrían enfrentar restricciones adicionales para transitar en las vialidades de los municipios obligados.

Jalisco castiga a quienes circulen sin verificación vehicular en zonas donde el trámite es obligatorio.|Imagen ilustrativa

Los municipios de Jalisco donde la verificación es obligatoria

El Gobierno de Jalisco determinó que diversas zonas metropolitanas y ciudades del interior del estado tienen la obligación de someter sus vehículos a este proceso de revisión ambiental. La medida abarca desde el Área Metropolitana de Guadalajara hasta localidades estratégicas del interior.

Área Metropolitana de Guadalajara: Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo

Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ixtlahuacán de los Membrillos, Juanacatlán y Zapotlanejo Zona Metropolitana de Ocotlán: Ocotlán, Jamay y Poncitlán

Ocotlán, Jamay y Poncitlán Zona Metropolitana del Sur: Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic

Zapotlán El Grande, Gómez Farías y Zapotiltic Otros municipios: Tepatitlán de Morelos, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno

Todo conductor con residencia o circulación habitual en estas localidades debe consultar el calendario oficial para realizar el trámite en el bimestre asignado. La tarifa regular es de 500 pesos, pero quienes acudan fuera de su periodo pagarán 550 pesos.