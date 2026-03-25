Ayuda para gastos de matrimonio IMSS 2026; guía para pedir el apoyo y pagar tu boda civil

¿Vas a casarte y eres derechohabiente? El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece a sus trabajadores afiliados una ayuda económica para gastos de matrimonio civil. Este beneficio se entrega una sola vez a quienes cumplan con ciertos requisitos.

Esta prestación se financia con recursos de la cuenta individual del asegurado y se solicita directamente en la Afore donde se encuentra dicha cuenta.

Contraer matrimonio es uno de los pasos más significativos en la vida de una pareja, pero también representa una inversión económica considerable. Aquí te contamos las condiciones para ser elegible y de cuánto es el apoyo económico de ayuda por matrimonio civil que otorga el IMSS este 2026.

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¿Qué es la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS?

Es la prestación en dinero equivalente a 30 días de salario mínimo general, proveniente de la cuota social que aporta el Gobierno Federal a la cuenta individual, que puede retirar un trabajador asegurado a través de la Afore cuando contrae matrimonio civil.

Lo solicita el trabajador y lo otorga el IMSS y el Afore. El plazo de solución es de máximo 15 días hábiles.

¿Cómo pedir la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS en 2026?

Los requisitos principales son:



Tener acreditado un mínimo de 150 semanas ante el IMSS en el seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez a la fecha de celebración del matrimonio.

No haber obtenido este derecho con anterioridad.

Estar vigente como asegurado. En caso de haber dejado de pertenecer al Régimen Obligatorio, podrá solicitarse la prestación si el matrimonio fue contraído dentro de los 90 días hábiles contados a partir de su baja.

Contar con un Expediente de Identificación del Trabajador actualizado y con un Enrolamiento Biométrico que será generado por la Afore con información del Trabajador, su identificación oficial, y su comprobante de domicilio (véase "Generación de Expediente de Identificación del Trabajador").

¿Dónde pedir la ayuda para gastos de matrimonio del IMSS en 2026?

Paso a paso para tramitar la ayuda. El proceso se ha simplificado para que los recién casados puedan disponer del recurso de manera eficiente. Los pasos a seguir son:



Ingresa a la app AforeMóvil

Selecciona el apartado "Servicios"

Da clic en "Retiros"

Elige la opción "Retiro por matrimonio"

Carga los documentos solicitados

El trámite se puede realizar directamente en la sucursal de la Afore correspondiente de forma presencial.

¿Qué documentos se necesitan para pedir la ayuda?



Identificación oficial vigente (INE o similar)

Acta de matrimonio certificada, con antigüedad no mayor a 90 días

Estado de cuenta de la Afore o contrato vigente

Cuenta bancaria con CLABE

Es importante mencionar que, si ambos cónyuges están asegurados ante el IMSS y cumplen con las semanas cotizadas, ambos pueden solicitar el apoyo de manera independiente, duplicando así el beneficio para el hogar.

Para obtener más información puedes llamar al *079 o dar click en este enlace.

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