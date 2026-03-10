Es oficial: tramitar la licencia de conducir en Puebla en 2026 ya tiene estos costos y requisitos

La licencia de conducir en Puebla cambió sus tarifas para 2026 y también mantiene reglas claras para obtenerla o renovarla. A continuación, encontrarás los costos y requisitos para tramitarla, con montos actualizados, documentos solicitados y exámenes obligatorios ante la autoridad estatal competente local.

¿Cuáles son los nuevos costos de la licencia de conducir en Puebla 2026?

El Gobierno del estado de Puebla aplicó un ajuste de 18.43% en la licencia de conducir, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2026. La actualización abarca distintas vigencias y tipos de permiso, con montos que impactan tanto a automovilistas como a motociclistas.

Los costos oficiales para 2026 son los siguientes:

Licencia de conducir de 3 años: 1,060 pesos

1,060 pesos Licencia de conducir de 5 años: 1,550 pesos

La autoridad estatal explicó que estas tarifas cubren servicios de expedición, evaluación de conocimientos y actualización de procesos administrativos relacionados con el trámite.

Los costos de la licencia de conducir en Puebla subieron casi un 15% en 2026. |Imagen ilustrativa

¿Qué requisitos debes presentar para tramitar la licencia de conducir en Puebla?

Quienes busquen obtener o renovar la licencia de conducir en Puebla durante 2026 deben acudir a los módulos de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) con la documentación solicitada. Además, el trámite exige cumplir evaluaciones y no registrar adeudos por infracciones.

Los requisitos oficiales para tramitarla son estos:

Solicitud de trámite de la licencia para conducir , la cual se entrega en el módulo

, la cual se entrega en el módulo Identificación oficial vigente , con fotografía y firma, en original y copia

, con fotografía y firma, en original y copia CURP con fecha de impresión no mayor a tres meses, en copia

con fecha de impresión no mayor a tres meses, en copia Acta de nacimiento actualizada , con datos que coincidan con la CURP, en formato impreso y copia

, con datos que coincidan con la CURP, en formato impreso y copia Comprobante de domicilio con fecha de expedición no mayor a tres meses, en original y copia por ambos lados

con fecha de expedición no mayor a tres meses, en original y copia por ambos lados Formato de responsiva debidamente llenado, el cual se entrega en el módulo

debidamente llenado, el cual se entrega en el módulo Pasaporte y documento migratorio vigentes , solo en caso de personas extranjeras, en original y copia

, solo en caso de personas extranjeras, en original y copia Aprobación del examen teórico

Aprobación del examen práctico de manejo

No tener adeudos por infracciones

Con estos costos y requisitos para tramitarla, la licencia de conducir en Puebla ya cuenta con reglas definidas para 2026, por lo que conviene revisar cada documento antes de acudir al módulo y evitar contratiempos durante el proceso.