¡Última semana! Horarios de los módulos para acceder a la tenencia gratis en CDMX

Conforme pasan los días cada vez estamos más cerca de que termine el periodo del trámite de la tenencia vehicular sin costo en la Ciudad de México (CDMX), pues el gobierno capitalino colocó el subsidio del 100% en el proceso por tiempo limitado y el cual, finaliza en marzo de este mismo 2026.

Es por ello que es vital conocer los horarios de atención que se brindan en los kioscos de la Tesorería en la CDMX, así como en las mismas instalaciones de las Administraciones Tributarias (Tesorerías) en donde se puede realizar este trámite vital para aquellos ciudadanos con vehículos.

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Última semana; fecha límite para la tenencia gratis en CDMX y los requisitos este 2026 Por más de 2 meses las autoridades de la CDMX mantuvieron un subsidio del 100% en el pago de la tenencia 2026; conoce hasta cuándo es gratis el trámite. 20 marzo, 2026

Horarios de atención para el trámite de la tenencia en CDMX este 2026

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por el Gobierno de la CDMX, los horarios de atención en las oficinas de Administraciones Tributarias son de 08:30 a 15:00 horas de lunes a viernes. En estos lugares podrás realizar el trámite de la tenencia sin costo por tiempo limitado.

El resto de los horarios de los lugares en los que podrás realizar este trámite son:

Kioscos de la Tesorería: de 09:00 a 20:00 horas de lunes a domingo los 365 días del año

Centros de Servicio de Tesorería: de 09:00 a 21:00 horas de lunes a domingo los 365 días del año

Si quieres conocer las ubicaciones exactas de todos los lugares en los que podrás hacer el trámite de la tenencia en CDMX, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial.

Requisitos para obtener la tenencia gratis en CDMX

Para poder acceder a la tenencia gratis en la CDMX, los ciudadanos deben tomar en cuenta cumplir con los siguientes requisitos:

Pago del refrendo a tiempo

No tener adeudos (tenencias anteriores y multas)

Tarjeta de circulación vigente

Que el valor del vehículo no supere los 638 mil pesos con IVA

Fecha límite de la tenencia gratis en la CDMX

La fecha límite para acceder a la tenencia gratis en la CDMX es hasta el 31 de marzo de este 2026. A partir de esta fecha, las y los capitalinos deberán realizar el pago correspondiente sin el beneficio del subsidio.

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