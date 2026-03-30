Atención: 4 razones por las que podrías perder el descuento de la tenencia en CDMX aunque pagues a tiempo

Pagaste el refrendo en tiempo y forma, pero el descuento del 100% en tenencia CDMX no se reflejó. No es un fallo del sistema: suele ser un detalle en los requisitos lo que echa para atrás el beneficio.

La Secretaría de Administración y Finanzas de la capital lo deja claro: el apoyo no es automático. Aunque liquides tu refrendo antes del 31 de marzo de 2026, existen condiciones específicas que, de no cumplirse, anulan el descuento. Y créeme, muchos contribuyentes caen en estas trampas sin saberlo.

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¿Por qué se cae el beneficio de tenencia en CDMX aunque pagues a tiempo?

El primer obstáculo es el valor del vehículo. El subsidio aplica solo para unidades cuyo valor, con depreciación incluida, no rebase los $638,000 MXN (IVA incluido). Si compraste tu auto seminuevo de gama media-alta o no actualizaste el avalúo en el sistema, es probable que el cálculo te excluya automáticamente.

Otro punto crítico: los adeudos previos. La SAF no perdona. Si arrastras rezagos de tenencia de años anteriores, aunque pagues el refrendo 2026, el sistema bloquea el descuento hasta que liquides todo. No basta con estar al corriente este año; hay que limpiar el historial.

También cuenta el tipo de contribuyente. El beneficio está diseñado para personas físicas y morales sin fines de lucro. Si tu auto está registrado a nombre de una empresa con actividad lucrativa, el descuento no aplica. Revisa cómo figura la unidad en tu tarjeta de circulación.

Por último, la vigencia de documentos. Si tu tarjeta de circulación está vencida y no realizaste el trámite de renovación junto con el refrendo, el sistema no valida el descuento. Parece un detalle menor, pero es uno de los motivos más frecuentes de rechazo.

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¿Qué requisitos son innegociables para el descuento en CDMX?

Para asegurar el apoyo, integra estos elementos en tu trámite:



Ser persona física o moral sin fines de lucro y tener el vehículo registrado a tu nombre.

Que el valor del auto, con IVA y depreciación, no supere los $638,000 MXN.

No tener adeudos de tenencia de ejercicios anteriores; si los hay, liquidarlos primero.

Contar con tarjeta de circulación vigente o pagar la renovación en el mismo proceso.

La buena noticia es que la App Tesorería CDMX y los kioscos en centros comerciales permiten checar tu estatus en minutos. Si eres adulto mayor, persona con discapacidad o madre soltera, además puedes acceder a cuotas fijas en predial y descuentos en agua. La estrategia fiscal 2025-2026 prioriza a estos grupos, pero el primer paso siempre es regularizar tu situación vehicular.

El mensaje de la administración es claro: la recaudación debe equilibrarse con el apoyo social. Por eso, programas como el subsidio a la tenencia no son regalos, sino incentivos condicionados al cumplimiento. Si cumples, ahorras hasta $6,000 MXN o más, dependiendo del modelo de tu auto.

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