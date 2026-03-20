Última semana; fecha límite para la tenencia gratis en CDMX y los requisitos este 2026

Los beneficios del subsidio del 100 por ciento en el pago de la tenencia en la Ciudad de México (CDMX) están a punto de terminar, pues será hasta este próximo martes 31 de marzo de 2026 que las y los automovilistas podrán realizar este trámite completamente gratis bajo algunos requisitos.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX, será a partir del 1 de abril de este 2026 que se comenzarán a aplicar los cargos y multas correspondientes para aquellos que no realizaron el trámite en tiempo y forma.

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Requisitos para obtener la tenencia gratis en CDMX

Para poder obtener el 100% de descuento en el pago de la tenencia en la CDMX este 2026, lo primero que se debe tomar en cuenta es que la unidad tiene que tener un valor máximo de 638 mil pesos con IVA incluído, por lo cual aquellos que pasen la barrera de este costo sí deberán realizar el pago correspondiente.

El resto de los requisitos son:

Sin adeudos previos por multas

Tarjeta de circulación vigente

Pagar el refrendo 2026

Ser persona física o moral sin fines de lucro

¿Dónde hacer el pago de la tenencia en la CDMX este 2026?

Para realizar el trámite de la tenencia en la CDMX este 2026, las y los capitalinos podrán hacerlo a través del portal oficial de la Tesorería al cual podrás ingresar al siguiente enlace. Tras ello, solo deberás colocar el número de tu placa y generar la línea de captura.

Otras formas son:

Desde la app Tesorería CDMX

Pagos presenciales en kioscos de la tesorería o administraciones tributarias

¿Cuánto se pagará de tenencia después del 31 de marzo?

Es importante mencionar que después del 31 de marzo se comenzarán a aplicar los cobros correspondientes dependiendo la marca, modelo, año, valor de la unidad, así como el factor de depreciación.

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