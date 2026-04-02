Errores que no debes cometer para no perder el subsidio de la tenencia en Edomex 2026

Actualmente propietarios de vehículos y motocicletas en el Estado de México (Edomex) deben realizar el pago del refrendo y la tenencia 2026, sin embargo, la Secretaría de Administración y Finanzas indica que se puede obtener el subsidio del 100% de este último impuesto.

Si eres de los que cuida cada peso y no quiere que los gastos del coche se convierta en un dolor de cabeza, deberás cumplir algunos requisitos para evitar el pago de la tenencia.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Cuál es la fecha límite para no pagar tenencia Edomex 2026?

El subsidio del 100% en la tenencia vehicular se mantiene vigente únicamente si realizas el pago del refrendo antes de la fecha límite, que en el Estado de México se extendió hasta el 6 de abril de 2026.

Precio del refrendo 2026 en el Estado de México

El costo del refrendo 2026 en la entidad mexiquense quedó de la siguiente manera:



Autos particulares: $990 pesos.

Motocicletas: $731 pesos.

¡Aprovecha el subsidio a la Tenencia y cumple a tiempo!



Consulta tu placa en https://t.co/tDzsww5GBf y

genera tu formato de pago en minutos. 💻💳



⏳ El subsidio de tenencia estará disponible hasta el 6 de abril de 2026. pic.twitter.com/2eGRX42VDq — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) March 30, 2026

Tenencia Edomex 2026: ¿Cómo evita perder el subsidio?

No pagar el refrendo a tiempo

El principal error es no cubrir el refrendo dentro del plazo establecido. Este pago es indispensable para activar el subsidio; de no realizarlo antes de la fecha límite, el contribuyente deberá pagar la tenencia completa.



Tener adeudos vehiculares

Otro motivo frecuente para perder el beneficio es contar con deudas de años anteriores. Las autoridades exigen estar al corriente o regularizar cualquier adeudo para poder acceder al apoyo.



No cumplir con el valor del vehículo

El subsidio aplica únicamente para automóviles con valor de hasta 638 mil pesos y motocicletas de hasta 250 mil pesos. Superar estos montos deja automáticamente fuera del programa.

No cumplir con estos requisitos implica pagar el costo total de la tenencia, además de posibles recargos y dificultades para realizar otros trámites vehiculares.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.