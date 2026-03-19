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Beca Pilares Bienestar 2026 da 10 mil pesos para estudiar primaria, secundaria o bachillerato

La Beca Pilares Bienestar es un apoyo económico que se le da a todas las personas que quieran concluir sus estudios.

Beca Pilares Bienestar 2026
Beca Pilares Bienestar 2026|PILARES

Escrito por: Itandehui Cervantes

Si estás pensando en retomar o concluir tus estudios, esta es tu oportunidad para inscribirte a la Beca Pilares Bienestar 2026 dirigida a personas de 15 años o más, te decimos cuáles son los requisitos y cómo hacer tu registro.

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Beca Pilares Bienestar da 10 mil pesos de apoyo

Esta becaotorga mil pesos mensuales durante 10 meses, en total se dan 10 mil pesos de apoyo y cuenta con diferentes opciones por nivel educativo:

  • Alfabetización
  • Primaria y Secundaria
  • Bachillerato en modalidad no escolarizada y en línea

Tiene como objetivo apoyar a todas las personas que quieran terminar sus estudios y continúen construyendo su proyecto de vida.

Documentos y pasos para el registro a la beca

Para poder hacer el registro a la beca es necesario que cuentes con la siguiente documentación:

  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Folio de registro de PILARES que se obtiene en el siguiente enlace
  • Cuenta de correo electrónico personal activa
  • Llenado del formulario de solicitud
  • Identificación oficial vigente escaneada por ambos lados
  • Comprobante de estudios actualizado
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Es muy importante que verifiques las fechas de tu comprobante de domicilio que no sean de hace más de tres meses. También debes checar que la vigencia de tu comprobante sea reciente. Revisa que los documentos estén escaneados por ambos lados y que sean legibles ya que no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías.

Beca para estudiantes de educacion basica

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