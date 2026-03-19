Beca Pilares Bienestar 2026 da 10 mil pesos para estudiar primaria, secundaria o bachillerato

Si estás pensando en retomar o concluir tus estudios, esta es tu oportunidad para inscribirte a la Beca Pilares Bienestar 2026 dirigida a personas de 15 años o más, te decimos cuáles son los requisitos y cómo hacer tu registro.

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Beca Pilares Bienestar da 10 mil pesos de apoyo

Esta becaotorga mil pesos mensuales durante 10 meses, en total se dan 10 mil pesos de apoyo y cuenta con diferentes opciones por nivel educativo:

Alfabetización

Primaria y Secundaria

Bachillerato en modalidad no escolarizada y en línea

Tiene como objetivo apoyar a todas las personas que quieran terminar sus estudios y continúen construyendo su proyecto de vida.

📚 Tu camino para seguir estudiando puede empezar hoy 🎓

La Beca #PILARES Bienestar 2026 está dirigida a personas de 15 años o más que quieran iniciar, retomar o concluir sus estudios. 🎓

📝 Realiza tu registro aquí:https://t.co/q5HZtirPyW

También puedes acudir a tu sede… pic.twitter.com/O3gQpsCVgF — PILARES CDMX (@CdmxPilares) March 19, 2026

Documentos y pasos para el registro a la beca

Para poder hacer el registro a la beca es necesario que cuentes con la siguiente documentación:

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Folio de registro de PILARES que se obtiene en el siguiente enlace

Cuenta de correo electrónico personal activa

Llenado del formulario de solicitud

Identificación oficial vigente escaneada por ambos lados

Comprobante de estudios actualizado

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Es muy importante que verifiques las fechas de tu comprobante de domicilio que no sean de hace más de tres meses. También debes checar que la vigencia de tu comprobante sea reciente. Revisa que los documentos estén escaneados por ambos lados y que sean legibles ya que no se aceptan capturas de pantalla ni fotografías.

Beca para estudiantes de educacion basica