Adiós a la Beca Benito Juárez: ¿Cómo es el nuevo pago anual de $2,500 pesos para alumnos y cuáles son los requisitos?

El panorama educativo en México enfrenta una transformación significativa para 2026. La Beca Benito Juárez desaparece del nivel primaria y da paso a un nuevo pago anual de 2,500 pesos para alumnos y exige cumplir requisitos específicos para no perder el beneficio.

Miles de familias mexicanas con hijos en escuelas públicas deben prepararse para registrarse en la Beca Rita Cetina. Las autoridades del Bienestar confirman que el trámite arranca en febrero y que ninguna inscripción será automática ni presencial.

Chau Beca Benito Juárez: ¿Cómo funciona la Beca Rita Cetina de apoyo para estudiantes de primaria?

La Secretaría del Bienestar elimina el esquema anterior y lanza la Beca Rita Cetina como alternativa exclusiva para el pago anual de alumnos de primaria en planteles públicos. El cambio obliga a madres y padres a completar un proceso de registro digital que determinará el acceso al apoyo económico.

Las escuelas convocan a asambleas informativas desde febrero de 2026 para explicar el funcionamiento del nuevo programa. Maestros y directivos orientan a las familias sobre cómo usar la plataforma oficial del Gobierno de México y qué documentos necesitan tener listos antes de iniciar el trámite.

El monto establecido es de 2,500 pesos anuales por cada estudiante inscrito en primaria pública. Este recurso se entrega en un solo pago durante el ciclo escolar, lo cual representa una diferencia importante frente a los apoyos bimestrales que operaban con la Beca Benito Juárez.

Estas son las obligaciones que tienen los beneficiarios de la beca Rita Cetina 2025|Gobierno de México

Requisitos para obtener la Beca Rita Cetina en 2026

Las autoridades educativas definen requisitos claros que las familias deben cumplir para acceder al beneficio económico. El primer paso consiste en asistir a las reuniones convocadas por cada plantel público, donde se proporciona información oficial sobre fechas, plataformas digitales y procedimientos de validación.

Requisitos obligatorios:



Contar con una cuenta activa en Llave MX (plataforma del Gobierno de México)

Proporcionar la CURP del alumno inscrito en primaria pública

Registrar los datos completos del tutor legal responsable

Seleccionar correctamente el plantel educativo en el sistema digital

Completar el registro en línea durante el periodo oficial de febrero 2026

El Gobierno de México advierte que cualquier familia que omita el registro perderá el derecho al apoyo económico. No habrá oportunidades de inscripción tardía ni alternativas presenciales para completar el trámite, por lo que la puntualidad resulta fundamental para garantizar el acceso a los $2,500 pesos anuales.