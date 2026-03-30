Últimas horas: Jalisco cierra ventanillas de los apoyos para productores en las 12 sedes del estado

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) activa el cierre de ventanillas para los apoyos para productores en distintas regiones de Jalisco, con un proceso que impacta a familias, proyectos rurales y unidades de producción en todo el estado.

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¿Qué apoyos ofrece SADER Jalisco y quiénes pueden solicitarlos?

Eduardo Ron Ramos, Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, abrió este proceso para productores agrícolas , pecuarios, acuícolas y pesqueros. Los apoyos cubren desde tecnificación del riego hasta emprendimiento rural.

Los programas disponibles son Impulso Agro Jalisco, Producción y Tecnología, Jalisco Agro Sustentable y Agro-innovadoras. También opera el Fondo Especial para la Ganadería y el Sector Lechero en las regiones Altos Norte y Altos Sur.

Las mujeres y jóvenes del campo tienen prioridad explícita este año. Ron Ramos confirmó que los apoyos llegan "más fuertes" para estos grupos en todos los municipios participantes.

¿Dónde están las 12 sedes y cómo evitar errores al tramitar?

Las ventanillas operan en 12 municipios estratégicos distribuidos por todo el territorio jalisciense: desde zonas serranas del norte hasta puertos del Pacífico. El Área Metropolitana de Guadalajara también cuenta con dos sedes activas.

Personal técnico de SADER atiende cada sede para orientar la integración de solicitudes. Los productores no llegan solos: reciben acompañamiento directo durante todo el proceso.

Presenta documentación completa antes del cierre del 31 de marzo

antes del cierre del 31 de marzo Acude a la sede más cercana a tu municipio de producción

a tu municipio de producción Consulta con el técnico asignado qué programa corresponde a tu actividad (agrícola, pecuaria, acuícola o pesquera)

qué programa corresponde a tu actividad (agrícola, pecuaria, acuícola o pesquera) Evita enviar solicitudes incompletas ; esto genera retrasos y puede dejar fuera tu expediente

; esto genera retrasos y puede dejar fuera tu expediente Verifica si aplicas al Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán si operas en Tlajomulco

El Gobierno de Jalisco busca que cada peso llegue directamente a familias rurales. La apuesta central es modernizar unidades de producción con trazabilidad ganadera e infraestructura para hatos lecheros.