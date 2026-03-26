Últimos días: Querétaro prepara multas para estas placas si no realizan la verificación vehicular antes del 31 de marzo

El tiempo se acaba y llega la fecha límite para realizar la verificación vehicular en Querétaro. A partir del 31 de marzo de 2026, los propietarios de vehículos con placas con una terminación específica y que no hayan completado el trámite, deberán pagar multas.

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Las placas que tienen tiempo hasta el 31 de marzo para hacer la verificación en Querétaro

Quienes tienen tiempo hasta el 31 de marzo de 2026 para hacer la verificación vehicular en Querétaro son los propietarios de automóviles con placas terminadas en 7 y 8 y engomado rosa.

A partir de esa fecha, quienes no hayan cumplido con este deber enfrentarán sanciones económicas, además de mantener el vehículo fuera de orden frente a la autoridad estatal.

Calendario de vehículos de uso particular y pesado en Querétaro 2026.|Captura de pantalla, Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), Querétaro.

Multas por no hacer la verificación a tiempo en Querétaro

Dado que la verificación vehicular es obligatoria en Querétaro, incumplir con su realización tiene sanciones económicas.

Concretamente, los montos a pagar por multa van de 20 a 30 UMAs, con montos de entre 2,346.20 y 3,519.30 pesos, según establece el Reglamento para la Movilidad y el Tránsito de Querétaro.

¿Quiénes deben hacer la verificación vehicular en 2026?

La verificación vehicular alcanza a varios sectores de Querétaro en 2026. La norma exige dos verificaciones vehiculares anuales, con excepciones vinculadas a ciertos hologramas previstos por la autoridad estatal.

Personas con automóvil particular.

Quienes ofrecen servicio de transporte empresarial o industrial.

Personas con transporte público.

Quienes compraron un vehículo nuevo o usado.

Cada caso debe seguir el calendario asignado por placas. La medida persigue el objetivo de mantener el control ambiental y el orden administrativo.