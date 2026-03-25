Es ley: Jalisco multará a todos los conductores que circulen con este tipo de cristales polarizados

La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece un marco normativo clave para ordenar el tránsito, proteger a las personas usuarias y garantizar condiciones seguras en las vías públicas. Dentro de esta ley, el artículo 360 regula específicamente ciertas multas relacionadas con los vehículos, entre ellas el uso de cristales polarizados.

Qué dice la disposición y cómo se aplica en Jalisco.

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Los cristales polarizados que están prohibidos en Jalisco

El artículo 360 de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece sanciones económicas para quienes incumplan ciertas disposiciones.

Respecto de los cristales de los coches, la normativa establece que se sancionará a las personas conductoras, propietarias de vehículos o personas operadoras del servicio público de transporte que usen cristales polarizados u otros elementos que impidan totalmente la visibilidad hacia el interior del vehículo, o polarizado de cualquier intensidad en el parabrisas del vehículo.

El uso de cristales polarizados prohibidos puede costar multas de entre una y cinco veces el valor de la UMA.|Getty Images

Cuál es la multa para quienes circulen con cristales polarizados prohibidos

El incumplimiento de esta norma puede derivar en multas que van de una a cinco veces el valor de la UMA (Unidad de Medida y Actualización) dependiendo del caso.

La Unidad de Medida y Actualización “es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores”, explica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.

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