Es ley: Jalisco prepara esta multa para todos los conductores que usen el celular mientras conducen

El uso del celular al volante es una práctica riesgosa que está prohibida por ley en Jalisco. La Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece multas de hasta 25 UMA (Unidad de Medida y Actualización) para quienes incumplan la disposición.

El objetivo de la norma es prevenir accidentes de tránsito y promover una conducción responsable.

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Prohibido usar el celular mientras se conduce en Jalisco

El artículo 364 de la ley establece sanciones económicas para los conductores que cometan infracciones. En su fracción VIII, este artículo indica la prohibición de conducir vehículos de motor haciendo uso de aparatos de telefonía.

La normativa de Jalisco, entonces, reglamenta que cualquier uso del celular mientras se conduce constituye una falta, sin importar si se trata de llamadas, mensajes u otras funciones del dispositivo.

De cuánto es la multa por usar el celular al conducir en Jalisco

La misma normativa establece el monto de la multa, que puede ir de quince a veinticinco veces el valor de la UMA. La sanción aplica tanto a conductores de vehículos particulares como a propietarios y operadores de transporte público.