Adiós a la espera del agua potable en Querétaro: la comunidad que a partir de ahora tendrá acceso

En distintas zonas de Querétaro, el acceso al agua potable sigue siendo una realidad desigual. Mientras en algunas áreas el servicio es constante, en otras, especialmente en municipios como Tolimán, las familias han tenido que adaptarse a un suministro irregular o insuficiente.

Sin embargo, y pese a lo anterior, la comunidad de Sabino de San Ambrosio, en Tolimán, fue beneficiada con la entrega de una infraestructura hidráulica que permitirá mejorar el abastecimiento de agua para decenas de hogares.

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Una obra que cambia el acceso al agua en la comunidad de Sabino de San Ambrosio

De acuerdo con autoridades estatales, la intervención consistió en la instalación de un tanque de almacenamiento de agua potable, acompañado de trabajos en la red de conducción. Este tipo de infraestructura no solo permite acumular el recurso, sino también distribuirlo de manera más eficiente hacia las viviendas.

El proyecto fue ejecutado con la participación de instancias estatales y federales, en un esquema que busca atender rezagos en comunidades con dificultades para acceder a servicios básicos. Aunque no resuelve por completo el problema estructural del agua en la región, sí representa un avance puntual para quienes viven en esta localidad.

Fortalecer el almacenamiento de agua es clave para garantizar un mejor servicio en las comunidades. La Comisión Estatal de Aguas llevó a cabo la entrega de un tanque de agua en la comunidad de Sabino de San Ambrosio, en el municipio de Tolimán, pic.twitter.com/eJaYaTwbmu — CEA Institucional (@cea_qro) March 19, 2026

De acuerdo con datos difundidos sobre la obra, el beneficio alcanza a más de 500 personas, incluyendo habitantes de comunidades cercanas. Para muchas de ellas, esto implica dejar atrás prácticas como el almacenamiento improvisado o la dependencia de suministros irregulares.

Inversión y contexto del proyecto en Querétaro

Según lo difundido, la obra requirió una inversión superior a los 2 millones de pesos, destinada tanto a la instalación del tanque como a la mejora de la infraestructura hidráulica. Forma parte de un conjunto de acciones orientadas a ampliar la cobertura de agua potable en zonas con rezago dentro del estado.

Casos como el de Sabino de San Ambrosio reflejan un problema más amplio en regiones rurales de Querétaro, donde el acceso al agua no siempre está garantizado. Aunque este tipo de proyectos representan avances puntuales, también evidencian la necesidad de soluciones más amplias para atender la disponibilidad del recurso en el mediano y largo plazo.

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