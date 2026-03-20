Ni San Juan del Río ni El Marqués: el municipio de Querétaro que abrirá nueva jornada de trámites y servicios gratuitos
La jornada busca acercar trámites y servicios municipales y estatales a los habitantes de Corregidora, Querétaro.
El municipio de Corregidora, en Querétaro, anunció la realización de una jornada de trámites y servicios que acercará atención personalizada y gestiones clave a los habitantes de la demarcación.
La iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios municipales y estatales sin necesidad de traslados largos, beneficiando directamente a los vecinos con múltiples opciones en un solo lugar.
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¿Cuándo y dónde será la jornada de trámites y servicios gratuitos en Corregidora?
La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en la Unidad Deportiva de la Colonia La Negreta, ubicada en Prolongación Jazmín 8, en Corregidora.
El horario de atención será de 16:00 a 20:00 horas, aunque las autoridades recomiendan acudir con anticipación, ya que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de turnos.
Los trámites que se podrán realizar en Corregidora
Durante esta jornada, los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios organizados en dos niveles: municipales y estatales.
Trámites municipales
Entre los principales servicios disponibles destacan:
- Descuentos en multas y recargos del impuesto predial.
- Licencias de funcionamiento.
- Registro civil (expedición de actas).
- Inscripción al programa Cocina Móvil.
- Registro al Programa Becas 2026.
- Asesoría jurídica gratuita.
- Orientación en regulación territorial.
- Atención psicológica y asesoría legal.
- Talleres de emprendimiento.
- Servicios médicos y revisión odontológica.
- Adopción responsable de mascotas.
- Reporte de servicios públicos (luminarias, basura, poda, tiliches).
- Donación de árboles.
- Información sobre el programa Movivan.
- Brigada antibaches y solicitudes de obra pública.
- Información sobre espacios deportivos y estrategia Pirámides.
- Programas de seguridad como vecino vigilante.
- Actividades culturales en centros de desarrollo.
- Asesoría en protección civil, ecología y comercio.
- Gestión de trámites en delegaciones y subdelegaciones.
Trámites estatales
También se ofrecerán servicios estatales, como:
- Apoyo para la expedición de licencias de manejo.
- Trámites vehiculares (altas, bajas y cambios de propietario).
- Regularización de adeudos vehiculares.
- Asesoría en tomas de agua.
- Bolsa de trabajo con vacantes de diversas empresas.
Con este tipo de jornadas, el gobierno municipal de Corregidora busca reducir la burocracia y facilitar el acceso a servicios esenciales, especialmente para sectores que enfrentan mayores dificultades de movilidad.
La recomendación principal es acudir con documentos necesarios y anticiparse para asegurar atención, ya que la demanda suele ser alta.
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