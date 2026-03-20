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Ni San Juan del Río ni El Marqués: el municipio de Querétaro que abrirá nueva jornada de trámites y servicios gratuitos

La jornada busca acercar trámites y servicios municipales y estatales a los habitantes de Corregidora, Querétaro.

Beca Benito Juárez
El programa de becas Benito Juárez incluye apoyos de tipo estatales y federales. |Imagen Ilustrativa

Escrito por: Miguel Escudero

El municipio de Corregidora, en Querétaro, anunció la realización de una jornada de trámites y servicios que acercará atención personalizada y gestiones clave a los habitantes de la demarcación.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios municipales y estatales sin necesidad de traslados largos, beneficiando directamente a los vecinos con múltiples opciones en un solo lugar.

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¿Cuándo y dónde será la jornada de trámites y servicios gratuitos en Corregidora?

La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en la Unidad Deportiva de la Colonia La Negreta, ubicada en Prolongación Jazmín 8, en Corregidora.

El horario de atención será de 16:00 a 20:00 horas, aunque las autoridades recomiendan acudir con anticipación, ya que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de turnos.

Los trámites que se podrán realizar en Corregidora

Durante esta jornada, los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios organizados en dos niveles: municipales y estatales.

Trámites municipales

Entre los principales servicios disponibles destacan:

  • Descuentos en multas y recargos del impuesto predial.
  • Licencias de funcionamiento.
  • Registro civil (expedición de actas).
  • Inscripción al programa Cocina Móvil.
  • Registro al Programa Becas 2026.
  • Asesoría jurídica gratuita.
  • Orientación en regulación territorial.
  • Atención psicológica y asesoría legal.
  • Talleres de emprendimiento.
  • Servicios médicos y revisión odontológica.
  • Adopción responsable de mascotas.
  • Reporte de servicios públicos (luminarias, basura, poda, tiliches).
  • Donación de árboles.
  • Información sobre el programa Movivan.
  • Brigada antibaches y solicitudes de obra pública.
  • Información sobre espacios deportivos y estrategia Pirámides.
  • Programas de seguridad como vecino vigilante.
  • Actividades culturales en centros de desarrollo.
  • Asesoría en protección civil, ecología y comercio.
  • Gestión de trámites en delegaciones y subdelegaciones.

Trámites estatales

También se ofrecerán servicios estatales, como:

  • Apoyo para la expedición de licencias de manejo.
  • Trámites vehiculares (altas, bajas y cambios de propietario).
  • Regularización de adeudos vehiculares.
  • Asesoría en tomas de agua.
  • Bolsa de trabajo con vacantes de diversas empresas.

Con este tipo de jornadas, el gobierno municipal de Corregidora busca reducir la burocracia y facilitar el acceso a servicios esenciales, especialmente para sectores que enfrentan mayores dificultades de movilidad.

La recomendación principal es acudir con documentos necesarios y anticiparse para asegurar atención, ya que la demanda suele ser alta.

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