Ni San Juan del Río ni El Marqués: el municipio de Querétaro que abrirá nueva jornada de trámites y servicios gratuitos

El municipio de Corregidora, en Querétaro, anunció la realización de una jornada de trámites y servicios que acercará atención personalizada y gestiones clave a los habitantes de la demarcación.

La iniciativa pretende facilitar el acceso a servicios municipales y estatales sin necesidad de traslados largos, beneficiando directamente a los vecinos con múltiples opciones en un solo lugar.

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¿Cuándo y dónde será la jornada de trámites y servicios gratuitos en Corregidora?

La jornada se llevará a cabo el próximo jueves 26 de marzo en la Unidad Deportiva de la Colonia La Negreta, ubicada en Prolongación Jazmín 8, en Corregidora.

El horario de atención será de 16:00 a 20:00 horas, aunque las autoridades recomiendan acudir con anticipación, ya que el servicio estará sujeto a la disponibilidad de turnos.

Los trámites que se podrán realizar en Corregidora

Durante esta jornada, los asistentes tendrán acceso a una amplia variedad de servicios organizados en dos niveles: municipales y estatales.

Trámites municipales

Entre los principales servicios disponibles destacan:

Descuentos en multas y recargos del impuesto predial.

Licencias de funcionamiento.

Registro civil (expedición de actas).

Inscripción al programa Cocina Móvil.

Registro al Programa Becas 2026.

Asesoría jurídica gratuita.

Orientación en regulación territorial.

Atención psicológica y asesoría legal.

Talleres de emprendimiento.

Servicios médicos y revisión odontológica.

Adopción responsable de mascotas.

Reporte de servicios públicos (luminarias, basura, poda, tiliches).

Donación de árboles.

Información sobre el programa Movivan.

Brigada antibaches y solicitudes de obra pública.

Información sobre espacios deportivos y estrategia Pirámides.

Programas de seguridad como vecino vigilante.

Actividades culturales en centros de desarrollo.

Asesoría en protección civil, ecología y comercio.

Gestión de trámites en delegaciones y subdelegaciones.

Trámites estatales

También se ofrecerán servicios estatales, como:

Apoyo para la expedición de licencias de manejo.

Trámites vehiculares (altas, bajas y cambios de propietario).

Regularización de adeudos vehiculares.

Asesoría en tomas de agua.

Bolsa de trabajo con vacantes de diversas empresas.

Con este tipo de jornadas, el gobierno municipal de Corregidora busca reducir la burocracia y facilitar el acceso a servicios esenciales, especialmente para sectores que enfrentan mayores dificultades de movilidad.

La recomendación principal es acudir con documentos necesarios y anticiparse para asegurar atención, ya que la demanda suele ser alta.

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