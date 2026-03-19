Es ley: Querétaro prepara multas para conductores que circulen a más de 30km/h en estas zonas

En Querétaro, las multas para conductores que circulen a más de 30 km/h en zonas escolares ya están previstas por la ley estatal, con sanciones económicas, descuento de puntos en la licencia y un proceso digital sencillo para consultar adeudos pendientes y cubrirlos sin demora.

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¿Qué dice la ley sobre circular a más de 30 km/h en zonas de Querétaro?

La Ley de Tránsito para el Estado de Querétaro fija sanciones para quienes excedan el límite permitido en áreas sensibles. El artículo 65 señala que nadie debe rebasar 30 kilómetros por hora al cruzar frente a una zona escolar pública.

Si un automovilista incumple esa medida, la autoridad aplica multas de 10 a 20 UMAs, con montos de 1,173.10 a 2,346.20 pesos. Además, la infracción resta entre tres y seis puntos en la licencia de conducir del responsable.

¿Cómo revisar las multas en Querétaro?

Quien necesite revisar infracciones vehiculares en Querétaro puede entrar al portal oficial del Poder Ejecutivo estatal y ubicar la sección de Secretaría de Desarrollo Sustentable. Desde ese espacio, el sistema dirige al tipo de servicio correspondiente para cada automóvil registrado.

Ingresa a la página del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

Da clic en Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Identifica el tipo de servicio de tu auto.

Elige la opción que corresponda a tu vehículo.

Captura los datos de tu tarjeta de circulación.

Selecciona el trámite de pago de multas.

Después de capturar los datos de la tarjeta de circulación, el conductor accede al apartado de pago de multas y consulta el adeudo vigente. Ahí aparece la infracción más reciente o el total pendiente, según la información oficial registrada previamente.

¿Cómo pagar las multas en Querétaro?

Para pagar una infracción en Querétaro, primero se requiere localizar el adeudo dentro del mismo portal estatal y entrar al trámite correspondiente. Ese paso abre la ruta para elegir una modalidad de pago y generar el formato oficial requerido necesario.

Selecciona la modalidad de pago.

Da clic en pagar.

Anota el número de transacción que muestra el sistema.

Descarga e imprime la hoja de pago en PDF.

Acude a un centro de atención con ambos documentos.

Con el número de transacción y la hoja impresa, la persona acude a un centro de atención autorizado para completar el trámite. Ese comprobante resulta clave, ya que respalda la operación y permite concluir el pago sin contratiempos posteriores administrativos.