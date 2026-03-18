Estas placas en Querétaro ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde marzo y el reloj corre

El Gobierno del Estado de Querétaro ya tiene en proceso las fechas de verificación vehicular del primer semestre de 2026. El calendario establece periodos asignados según el último dígito de la placa y el color de engomado y la medida busca regular las emisiones contaminantes producidas por los vehículos.

A continuación, el calendario del primer semestre de 2026 y los requisitos para realizar la verificación, porque así como hay placas que están entrando en los días finales, hay otras que recién entraron en su período de vigencia para realizar el trámite.

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El programa de verificación vehicular en Querétaro 2026

En Querétaro, en donde también se viene hablando sobre la Tenencia Vehicular, la verificación se produce dos veces al año con el propósito de reducir los niveles de contaminación ambiental. Según difundieron las autoridades, estas son las fechas asignadas para el primer semestre de 2026 según placa y color de engomado:

Febrero y marzo : placas con terminación 7 y 8, engomado rosa.

: placas con terminación 7 y 8, engomado rosa. Marzo y abril: placas con terminación 3 y 4, engomado rojo.

y abril: placas con terminación 3 y 4, engomado rojo. Abril y mayo: placas con terminación 1 y 2, engomado verde.

Mayo y junio: placas con terminación 9 y 0, engomado azul.

Conforme al calendario, en marzo los automovilistas con placas terminadas en 3 y 4 y engomado rojo deben agendar su cita para realizar la prueba de emisiones.

En Querétaro, la verificación vehicular se produce dos veces al año.|Imagen Ilustrativa

Por su parte, en enero y febrero se realizó la verificación de placas con terminación 5 y 6 y engomado amarillo

A fin de evitar multas y recargos por incumplimiento, solicitan respetar las fechas asignadas para cada placa y engomado.

Requisitos para hacer la verificación vehicular en Querétaro 2026

Durante el primer semestre de 2026, los propietarios de vehículos deben presentar la siguiente documentación para realizar la verificación vehicular en Querétaro:

Tarjeta de circulación vigente.

vigente. Certificado de verificación correspondiente al segundo semestre de 2025.

correspondiente al segundo semestre de 2025. Copia de la carta factura en el caso de ser un vehículo nuevo y solicitar un certificado y holograma “Doble Cero”.

en el caso de ser un vehículo nuevo y solicitar un certificado y holograma “Doble Cero”. Comprobante oficial de pago de multas , en caso de existir adeudos.

, en caso de existir adeudos. Copia del comprobante de alta de placas , o baja y alta si se realizó recientemente (en caso de cambio de placas).

, o baja y alta si se realizó recientemente (en caso de cambio de placas). En caso de alta de placas en el padrón vehicular estatal por primera vez, presentar el comprobante de alta de placa.

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