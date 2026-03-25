Es oficial: Yucatán no realizará el trámite del reemplacamiento 2026 durante 24 horas en esta fecha

El reemplacamiento en Yucatán 2026 es un trámite obligatorio para todos los dueños de vehículos registrados en el Estado. Pero durante Semana Santa, habrá un día en que no se podrá hacer: el 3 de abril.

Esto se debe a que el viernes Santo 3 de abril es considerado un día inhábil, por lo que la entidad ha suspendido los trámites durante esa jornada.

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Cuándo se podrá tramitar el reemplacamiento 2026 en Yucatán

A pesar de que el 3 de abril los automovilistas no podrán llevar adelante su obligación, sí podrán hacerlo el resto de los días durante las vacaciones de Semana Santa, que van del 30 de marzo al 10 de abril. Durante esos días, los módulos de reemplacamiento en Yucatán operarán con normalidad de 8 a 16 horas.

Según comunicaron las autoridades, restan al menos tres meses para hacer el reemplacamiento. La fecha límite para realizar el trámite es el 30 de junio.

🚗 El reemplacamiento en Yucatán se extiende hasta el 30 de junio de 2026.



Haz tu trámite fácil y rápido en 3 pasos. (1/2) pic.twitter.com/Lw1RvH6U9B — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) January 24, 2026

Costos del reemplacamiento 2026 Yucatán

Los valores oficiales para la obtención de placas vehiculares en Yucatán 2026 varían según el tipo de vehículo. Conforme al sitio web del Gobierno del Estado de Yucatán, el costo fijo de placas, tarjeta de circulación calcomanías de automóviles, camiones y camionetas es el siguiente:

Placas de Servicio Particular $ 3,027.00

Placas de Servicio Público $ 3,347.00

Placas de Arrendadoras $ 2,886.00

Placas de Demostración $ 5,775.00

Placas Provisionales $ 1,478.00

Placas de Motocicleta $ 915.00

Placas de Remolque $ 2,050.00

Descuentos vigentes para quienes cumplan con el reemplacamiento

Cabe destacar que el Gobierno de Yucatán mantiene vigente el programa “Ponte al Día Vehicular” con beneficios fiscales significativos:

75% de descuento en multas de tránsito pendientes.

100% de condonación en tenencia vehicular de 2015 y años anteriores (incluye recargos).

100% de reducción en refrendos no pagados de 2012, 2016, 2021, 2023 y 2024.

El organismo aclara que “para realizar el trámite de reemplacamiento, el vehículo debe estar libre de infracciones”. Por ese motivo, subraya la importancia de pagar las multas pendientes antes de agendar una cita. Circular con placas vencidas genera una multa de 9 a 12 UMA (más de $1,000 pesos).

Requisitos para completar el trámite

Para completar el trámite se debe presentar la siguiente documentación:

Adjunta en la plataforma:

Identificación oficial

Póliza de seguro vigente

Comprobante de domicilio

Documento para acreditar la propiedad del vehículo

Al acudir a tu cita de canje, recuerda llevar:

Placas vencidas (emisión 2020)

Identificación oficial

Si el trámite lo realiza una tercera persona, deberá llevar:

Carta poder notariada

Identificación oficial del tramitante

La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán subraya que es fundamental que todos los documentos estén vigentes y legibles para evitar rechazos.