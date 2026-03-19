Los arqueólogos no salen de su asombro: hallan en Yucatán una estructura ritual maya milenaria

Un hallazgo arqueológico en Yucatán abrió nuevas pistas sobre cómo se organizaban y pensaban las primeras comunidades mayas. Se trata de una estructura ritual descubierta en Sierra Papacal, comisaría de Mérida, que data de entre 1000 a.C. y 250 d.C.

El descubrimiento se realizó el pasado 21 de enero de 2026 como parte de trabajos de salvamento arqueológico vinculados a obras ferroviarias en la región, donde especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llevan a cabo exploraciones desde 2025.

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Una estructura sin viviendas, pero con función comunitaria en Yucatán

A diferencia de otros vestigios, este espacio no estaba destinado a ser habitado. Se trata de una plataforma rectangular de aproximadamente 14 por 10 metros y menos de medio metro de altura, sin restos de construcciones superiores.

Su diseño, con accesos desde distintos lados, sugiere que era un punto de reunión abierto. Los arqueólogos consideran que pudo funcionar como un espacio de asamblea o ceremonias, donde la comunidad se reunía para tomar decisiones o realizar rituales colectivos.

Ofrendas ocultas bajo la tierra

Uno de los elementos más relevantes del hallazgo está bajo la propia estructura. Antes de su construcción, los antiguos habitantes depositaron ofrendas que quedaron selladas en el subsuelo.

Entre los objetos encontrados destaca una vasija con forma de calabaza, símbolo asociado a la fertilidad y al sustento en la cosmovisión mesoamericana. Este tipo de piezas refuerza la idea de que se trataba de una comunidad con fuerte vínculo agrícola.

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• Se trata de una estructura rectangular que data de 1000 a.C.-250 d.C, en la que la población se congregaba.



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También se localizaron restos óseos —posiblemente de venado— junto con fragmentos de cerámica y un caracol marino. La combinación de estos elementos apunta a prácticas rituales en las que se conectaba el mundo terrenal con el inframundo.

El venado y su papel en la cosmovisión maya

Para los investigadores, la presencia del venado no es casual. Este animal tenía un significado simbólico importante dentro del pensamiento maya, relacionado con la naturaleza, la subsistencia y el equilibrio con el entorno.

El hecho de que estos restos formen parte de una ofrenda sugiere que la construcción del espacio ocurrió en un momento de estabilidad o abundancia para la comunidad.

Un ritual para “activar” el espacio

Otro conjunto de materiales hallado cerca del primero refuerza la hipótesis de que el sitio fue consagrado antes de ser utilizado. Cerámica, restos animales y objetos de piedra fueron colocados de manera intencional como parte de un ritual fundacional.

Este tipo de prácticas, según los especialistas, marcaban el inicio de la vida comunitaria en un espacio. Es decir, no solo se construía físicamente, también se “activaba” simbólicamente.

Lo que revela este descubrimiento

Más allá de la estructura en sí, el hallazgo aporta información sobre cómo las comunidades mayas del Preclásico entendían su entorno, organizaban su vida social y vinculaban lo cotidiano con lo ritual.

Los trabajos en la zona continúan y forman parte de un proyecto más amplio que busca documentar vestigios arqueológicos en áreas impactadas por nuevas infraestructuras, lo que podría revelar más elementos sobre los primeros asentamientos en la región.

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