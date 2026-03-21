Es oficial en Jalisco: te retendrán el vehículo si no cumples este requisito en tu placa

En Jalisco, las autoridades han endurecido las medidas para regularizar el padrón vehicular durante 2026, especialmente en lo relacionado con el uso de placas, y ya existe una fecha límite clara: el 31 de marzo de 2026.

Este proceso forma parte de una estrategia estatal que busca actualizar los registros y garantizar que todos los automóviles cumplan con la normativa vigente.

Uno de los puntos más importantes es que ciertos modelos de placas dejaron de ser válidos, por lo que los conductores deben realizar el cambio correspondiente antes de esa fecha. De no hacerlo, no solo se enfrentan a sanciones económicas, sino también a consecuencias más severas que ya comenzaron a aplicarse en operativos viales.

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El requisito por el que pueden retener tu vehículo en Jalisco

De acuerdo con autoridades estatales, el requisito clave es el cambio obligatorio de placas para todos los vehículos que aún circulan con diseños antiguos. Entre las placas que deben ser sustituidas se encuentran:

“Maguey”

“Minerva”

“Gota”

Multas, costos y plazo para evitar sanciones

De acuerdo con autoridades y reportes recientes, circular con placas no vigentes puede derivar en diversas sanciones. Entre las principales consecuencias están:

Multa económica

Impedimento para circular

Retiro de circulación del vehículo

Posible retención del vehículo por autoridades viales

💳🚗 La licencia de conducir es un documento indispensable para manejar un vehículo de forma legal.



Si aún no tienes la tuya, aquí te compartimos los requisitos para que la tramites por primera vez. pic.twitter.com/1cFgMb95ST — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) March 16, 2026

Este tipo de medidas ya se están aplicando en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, donde elementos de tránsito verifican que los automovilistas cumplan con todos los requisitos.

En el caso de la sanción económica, esta consta de una multa de $600 pesos, además del costo del trámite para obtener nuevas placas, que puede superar los 3 mil pesos dependiendo del caso.

Requisitos y pasos para cambiar tus placas en Jalisco

Para realizar el cambio de placas en Jalisco es necesario cumplir con algunos requisitos básicos y presentar documentación vigente. Los principales son:

Identificación oficial

Comprobante de domicilio (no mayor a 90 días)

Factura o documento que acredite la propiedad del vehículo

Tarjeta de circulación

Placas anteriores

Comprobante de verificación vehicular

Pago de refrendo al corriente

El proceso es sencillo y se puede completar en pocos pasos:



Pagar el refrendo vehicular

Realizar la verificación

Agendar una cita en el portal oficial

Acudir a la oficina con los documentos

Entregar placas antiguas y recibir las nuevas

Cumplir con este trámite antes del 31 de marzo de 2026 es clave para evitar multas, sanciones y la posible retención del vehículo.

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