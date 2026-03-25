Adiós al reemplacamiento 2026: Yucatán prepara multas para conductores que no realicen el trámite antes de esta fecha

La administración estatal lanza un aviso definitivo sobre la modernización obligatoria de las placas vehiculares particulares. Las corporaciones de Yucatan activarán multas para conductores que ignoren el reemplacamiento 2026, aunque el trámite tolera un periodo de gracia específico antes de llegar a su plazo final .

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Las severas multas económicas que prepara Yucatán para conductores

El reglamento de tránsito local clasifica la circulación con placas vencidas como una infracción mayúscula en el asfalto. Los patrulleros cobrarán multas superiores a los 1,000 pesos de castigo y ordenarán la retención forzosa del automóvil sorprendido.

Los propietarios morosos también perderán su derecho legal sobre los enormes beneficios del esquema de subsidios estatales. Este exitoso programa gubernamental perdona tenencias atrasadas y reduce los adeudos acumulados financieramente en el registro.

Para facilitar la respuesta ciudadana, la policía suspende sus revisiones de rutina en las principales avenidas del estado temporalmente. La sociedad usará todo el primer semestre libre de operativos para cumplir su compromiso civil sin sorpresas desagradables.

🚗 El reemplacamiento en Yucatán se extiende hasta el 30 de junio de 2026.



Haz tu trámite fácil y rápido en 3 pasos. (1/2) pic.twitter.com/Lw1RvH6U9B — Gobierno de Yucatán (@GobYucatan) January 24, 2026

La lista de requisitos para adquirir las nuevas placas actualizadas en Yucatán

El sector gubernamental exige apartar una cita virtual y liquidar totalmente las deudas vehiculares antes de comenzar el proceso. Los interesados entregarán su paquete de documentos originales directamente en las ventanillas especializadas de atención pública:

Credencial vigente oficial para avalar la identidad del titular civil.

para avalar la identidad del titular civil. Comprobante de luz o agua reciente para validar el domicilio oficial .

. Factura vehicular o contrato formal para comprobar la propiedad absoluta.

para comprobar la propiedad absoluta. Tarjeta de circulación vigente junto a su póliza de seguro cubierta .

. Placas de metal antiguas y la constancia de situación fiscal tributaria.

Los espacios administrativos mantendrán sus horarios laborales habituales pese a la pausa comercial por Semana Santa en la región. El gobierno suspenderá los servicios de taquilla únicamente durante el Viernes Santo por decreto de cierre oficial.