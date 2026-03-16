Querétaro prepara multas para estas placas: tienen tiempo de hacer la verificación vehicular hasta el 31 de marzo

Antes de que termine marzo, Querétaro mantiene plazo para evitar multas a ciertas placas con verificación vehicular pendiente. Los autos con terminaciones específicas aún pueden cumplir el trámite obligatorio y librar sanciones económicas por incumplimiento estatal.

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¿Qué placas tienen plazo hasta el 31 de marzo para verificar en Querétaro?

En Querétaro, la verificación vehicular entre febrero y marzo corresponde a los autos con placas terminadas en 7 y 8, además de engomado rosa. Ese grupo conserva plazo hasta el 31 de marzo para cumplir el trámite y evitar multas.

La regla aplica durante el periodo vigente y marca el calendario oficial para quienes aún no acuden al verificentro. Cumplir dentro de marzo evita sanciones económicas y permite mantener el vehículo en orden frente a la autoridad estatal.

¿De cuánto son las multas por no hacer la verificación vehicular a tiempo?

La verificación vehicular en Querétaro tiene carácter obligatorio, por lo que omitir el trámite abre paso a sanciones económicas. Cuando un vehículo no verifica, la multa va de 6 a 15 UMA, con montos aproximados de 703.86 a 1,759.65 pesos.

Si el auto no aprueba la prueba, el propietario paga 1.11 UMA, equivalente a 130.21 pesos, además del costo de una nueva revisión. El monto total sube cuando existe retraso acumulado, según el tiempo de incumplimiento en el calendario.

¿Quiénes deben cumplir con la verificación vehicular en 2026?

Durante 2026, la obligación de verificar alcanza a varios sectores en Querétaro y mantiene el mismo esquema del año pasado. La norma exige dos verificaciones vehiculares al año, salvo excepciones ligadas a ciertos hologramas previstos por la autoridad estatal.

Personas con automóvil particular

Quienes ofrecen servicio de transporte empresarial o industrial

Personas con transporte público

Quienes compraron un vehículo nuevo o usado

Cada caso entra en el programa obligatorio de verificación vehicular y debe respetar el calendario asignado por placas. La medida busca control ambiental y orden administrativo, mientras las autoridades estatales mantienen sin cambios las reglas que aplicaron durante 2025.