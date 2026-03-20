Estas placas en Puebla ya están obligadas a realizar la verificación vehicular desde marzo y el reloj empieza a correr

El calendario gubernamental marca el inicio de un trámite clave para miles de automovilistas. Ciertas placas en Puebla quedan obligadas a realizar la verificación vehicular durante el mes de marzo.

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¿Qué placas en Puebla deben cumplir con la verificación vehicular en marzo?

Los automovilistas en Puebla con placas que terminen en 3 o 4 inician su periodo de verificación vehicular en el estado. Este control ambiental ocurre dos veces cada año sin excepción.

Las dependencias buscan que los motores de combustión mantengan las emisiones bajo los límites normativos. Así garantizan la calidad del aire de forma constante.

Para este ciclo, el costo del proceso se mantiene fijo en 628 pesos. Dicha tarifa oficial aplica siempre que el conductor asista dentro de su fecha asignada.

¿Qué documentos debes presentar para la verificación vehicular en Puebla?

Llevar el papeleo exacto ahorra tiempo y permite completar el registro sin retrasos. Los responsables del centro piden los siguientes requisitos para completar con éxito la verificación vehicular en Puebla:

Folio de la cita impreso o digital.

Identificación oficial vigente (original y copia).

Tarjeta de circulación (original y copia).

Constancia original del semestre anterior.

Copia de factura o contrato para autos nuevos.

Comprobante del último mantenimiento para modelos 2020 o anteriores.

Los dueños de unidades eléctricas o híbridas enfrentan una regla distinta para el holograma exento. Su vehículo necesita figurar previamente en el listado oficial de las autoridades ambientales.

El proceso digital paso a paso para renovar la verificación vehicular en Puebla

El trámite requiere programar una visita mediante el portal en línea del gobierno de Puebla. El usuario ingresa al sitio oficial y selecciona el apartado ambiental correspondiente.

La plataforma solicita información elemental, como la matrícula y el número de serie. El menú de opciones incluye revisión regular, atención voluntaria foránea o reposición de formato.