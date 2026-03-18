Es ley: esta es la multa en Querétaro por circular sin verificación vehicular vigente 2026

El Municipio de Querétaro aplica sanciones estrictas a conductores sin verificación vehicular vigente este 2026. El reglamento de tránsito estatal obliga a portar el holograma actualizado para evitar multas y el retiro de la unidad.

La sanción económica oscila entre las 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir entre $2,346.20 y $3,519.30 pesos mexicanos tomando como referencia el valor actualizado de la UMA desde el 1 de febrero de 2026 (117.31 pesos),

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Verificación vehicular 2026: ¿Qué requisitos son indispensables para circular legalmente en Querétaro?

Portar holograma: Exhibir la constancia de verificación vehicular vigente adherida al cristal, con excepción de las motocicletas.

Exhibir la constancia de verificación vehicular vigente adherida al cristal, con excepción de las motocicletas. Acreditar vigencia: Contar con la tarjeta de circulación y la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros.

Contar con la tarjeta de circulación y la póliza de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros. Exhibir placas: Mantener las láminas oficiales libres de objetos, sustancias o luces de neón que obstruyan su registro o visibilidad.

Mantener las láminas oficiales libres de objetos, sustancias o luces de neón que obstruyan su registro o visibilidad. Validar inscripción: Adherir el chip y holograma del Registro Público Vehicular (REPUVE) en el cristal delantero del automóvil.

La medida busca regular las emisiones contaminantes producidas por los vehículos.|Imagen ilustrativa

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado establece pruebas semestrales obligatorias para los vehículos motorizados. El incumplimiento de los programas ambientales activa protocolos de infracción inmediata durante los operativos de vigilancia en la vía pública.

Los Oficiales de Movilidad tienen la facultad de remitir el vehículo al depósito si este emite humo ostensiblemente contaminante, independientemente de contar con el certificado.

El Reglamento establece que solo los vehículos de emergencia, aquellos con tecnologías sustentables o los que acrediten una emergencia médica fehaciente están exentos de estas restricciones ambientales. La falta de verificación no solo genera una multa pecuniaria, sino que puede sumar puntos de penalización en la licencia de conducir en casos específicos de inscripción registral.

Adiós a los gases tóxicos: las obligaciones de los conductores en Querétaro

Los propietarios de vehículos que transitan por las vías públicas de Querétaro deben garantizar que sus unidades no excedan los límites permitidos de gases tóxicos. La ley faculta a los oficiales para retirar de la circulación cualquier automóvil que contamine de forma evidente, aun cuando el conductor presente un holograma vigente obtenido de forma irregular o previa al fallo mecánico.

Las directrices para evitar sanciones administrativas son:

Realizar reparaciones: Corregir fallas en el sistema de escape en caso de no aprobar la inspección en los centros autorizados. Mantener silenciador: Evitar la modificación del claxon o silenciador de fábrica para no producir ruido excesivo. Respetar calendarios: Acudir a la verificación durante los periodos que marque el Programa Semestral vigente para evitar recargos.

Antes de tramitar tu licencia de conducir, toma en cuenta estas ⬇️ recomendaciones.



Recuerda agendar tu cita: https://t.co/6TjgX2O5M6 pic.twitter.com/MesF8227o8 — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) March 18, 2026

Los conductores que circulen con permisos provisionales deben asegurar que estos no excedan el término de 10 días hábiles desde su expedición para mantener su validez legal frente a las inspecciones de movilidad.

El programa de verificación vehicular 2026 se mantiene como el eje principal de la estrategia ambiental en el Bajío. Las infracciones por emisiones contaminantes o falta de documentos vigentes se integran al historial del conductor, afectando la renovación de trámites administrativos ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana.